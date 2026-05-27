ΧΑ: Τράπεζες σε πρώτο πλάνο, Metlen και Allwyn στο παρασκήνιο

Με τις τράπεζες να αναλαμβάνουν και πάλι τον ρόλο της ατμομηχανής, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε μια εποικοδομητική συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες, με κέρδη 22,49 μονάδων (+0,96%), κινούμενος στο ημερήσιο εύρος 2.347 – 2.378 μονάδων. Στο άλλο άκρο της εικόνας, οι μετοχές Metlen (MTLN) και Allwyn (ALWN) εμφάνισαν κόπωση, δίνοντας ήπιες απώλειες και αποχωρώντας από τη σκηνή της σημερινής ανόδου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 297,69 εκατ. ευρώ, με τον τζίρο του FTSE Large Cap να φτάνει τα 222,77 εκατ. ευρώ, δείγμα αξιοπρεπούς ρευστότητας που υποστηρίζει τη βαθύτητα της ανόδου. Ο FTSE/ATHEX Large Cap έκλεισε στις 6.015,91 μονάδες (+0,97%/+57,68 μον.), ενώ ο Δείκτης Τραπεζών σκαρφάλωσε στις 2.731,98 μονάδες με εντυπωσιακή άνοδο 1,72%, αντανακλώντας τη σαρωτική κυριαρχία του τραπεζικού κλάδου στη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πίνακας Δεικτών – Κλείσιμο 27/05/2026

Δείκτης Τιμή Κλεισ. Ημ. Μεταβολή Ημ. % Τζίρος Εύρος Ημέρας Γενικός Δείκτης 2.370,04 +22,49 +0,96% 297,69 εκατ. € 2.347 – 2.378 FTSE Large Cap 6.015,91 +57,68 +0,97% 222,77 εκατ. € 5.958 – 6.047 ΔΤΡ 2.731,98 +46,26 +1,72% – – FTSE Financials 12.772,75 +215,67 +1,72% – –

Κερδισμένοι και χαμένοι της ημέρας

Στον πίνακα των κερδισμένων ξεχωρίζει η Μπέλα (ΜΠΕΛΑ) με άλμα 4,17%, ακολουθεί η Τράπεζα Βοιωτίας (BOCHGR) με +3,12% και η Τιτάν (TITC) με +2,57%. Από τις συστημικές τράπεζες, η Εθνική (ΕΤΕ) οδήγησε με +2,13%, η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) με +1,95%, η Πειραιώς (ΠΕΙΡ) με +1,80% και η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με +1,20%. Αξιοσημείωτη η συμμετοχή των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να εμφανίζει όγκο 4,12 εκατ. τεμαχίων και την Alpha Bank 5,66 εκατ. τεμαχίων.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο (BIO) κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες με –0,94%. Μέτριο αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν η CENER (–0,56%), η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ, –0,49%) και η ΔΕΗ (–0,47%). Η Metlen (MTLN) έκλεισε στα 40,94 ευρώ με –0,24%, ενώ η Allwyn (ALWN) διολίσθησε ήπια στα 12,645 ευρώ με –0,28%.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Τζίρος ΜΠΕΛΑ 23,48 +4,17% 285 χιλ. τεμ. BOCHGR 9,59 +3,12% 922 χιλ. τεμ. TITC 49,54 +2,57% 106 χιλ. τεμ. ΕΤΕ 15,075 +2,13% 1,48 εκατ. τεμ. ΑΛΦΑ 3,874 +1,95% 5,66 εκατ. τεμ. ΠΕΙΡ 9,06 +1,80% 3,26 εκατ. τεμ. ΕΥΡΩΒ 3,957 +1,20% 4,12 εκατ. τεμ. ΕΕΕ 50,20 +1,01% 19.469 τεμ. BIO 19,96 –0,94% 91.316 τεμ. CENER 24,84 –0,56% 129 χιλ. τεμ. ΕΛΠΕ 10,08 –0,49% 167 χιλ. τεμ. ΔΕΗ 21,38 –0,47% 2,37 εκατ. τεμ. ALWN 12,645 –0,28% 432 χιλ. τεμ. MTLN 40,94 –0,24% 252 χιλ. τεμ. ΟΤΕ 18,49 –0,05% 338 χιλ. τεμ.

Κόπωση σε Metlen και Allwyn

Δύο από τα πιο παρακολουθούμενα ονόματα στο ταμπλό, η Metlen (MTLN) και η Allwyn (ALWN), επέλεξαν να μείνουν εκτός ανοδικής τροχιάς. Και οι δύο εμφανίζουν απώλειες μικρές σε απόλυτο μέγεθος, αλλά συμβολικά σημαντικές, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την ευρύτερη θετική εικόνα της αγοράς.

Η Metlen παραμένει υπό το βάρος ενός σύνθετου αφηγήματος: η προηγούμενη προειδοποίηση κερδοφορίας (profit warning με μείωση των εκτιμήσεων EBITDA) και η παρουσία ενεργών short θέσεων από θεσμικά funds στερούν από τη μετοχή καταλύτες ουσιαστικής ανόδου. Η Allwyn, από την άλλη, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σύμπιεσης της μερισματικής απόδοσης μετά το rebranding από OPAP, εμφανίζοντας επίμονο discount έναντι των τιμών-στόχων των αναλυτών.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρία αφήνει ένα ευνοϊκό τεχνικό αποτύπωμα, αν και η αγορά παραμένει σε ζώνη που απαιτεί συνέχεια για να επιβεβαιωθεί η τάση.

Γενικός Δείκτης: Το κλείσιμο στις 2.370,04 μονάδες συνιστά ουσιαστική ανάκτηση της περιοχής που είχε χαθεί κατά τις διορθωτικές συνεδρίες των προηγούμενων δύο εβδομάδων. Ο ΓΔ κινείται πάνω από τον Κινητό Μέσο Όρο 50 ημερών, γεγονός που εκλαμβάνεται ως θετικό σήμα βραχυπρόθεσμης αναστροφής. Ωστόσο, η κρίσιμη αντίσταση εντοπίζεται στη ζώνη 2.380–2.400 μονάδων, στην οποία το ταμπλό έχει αντιδράσει κατ’ επανάληψη. Σε περίπτωση ξεπεράσματος αυτής, ο επόμενος στόχος ανοίγει προς τις 2.420–2.450 μονάδες. Στα κατωφερή, η στήριξη βρίσκεται στη ζώνη 2.340–2.350, με δεύτερο «δίχτυ» στις 2.310–2.320 μονάδες.

Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ): Η εντυπωσιακή άνοδος 1,72% ανυψώνει τον δείκτη στις 2.731,98 μονάδες, βελτιώνοντας σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Ο ΔΤΡ παραμένει σε δομικά ανοδική τροχιά, με αντίσταση στη ζώνη 2.780–2.800 μονάδων. Εάν ο τραπεζικός δείκτης καταφέρει να κλείσει πάνω από τις 2.750 μονάδες σε επόμενη συνεδρία, το σήμα αγοράς ενισχύεται αισθητά.

RSI: Ο RSI 14 ημερών για τον ΓΔ εκτιμάται πλησίον του 55, σε ουδέτερη-θετική ζώνη, χωρίς ακόμα υπεραγορασμένες ενδείξεις – γεγονός που αφήνει θεωρητικό χώρο για συνέχεια της ανόδου.

MACD: Ο MACD παραμένει σε θετική κλίση, με τη γραμμή MACD να κινείται ήπια πάνω από τη γραμμή σήματος. Δεν εντοπίζεται σήμα αντιστροφής τάσης στο ημερήσιο γράφημα.

ΚΜΟ 200: Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών για τον ΓΔ βρίσκεται εκτιμώμενα στην περιοχή των 2.250–2.270 μονάδων. Το σημερινό κλείσιμο απέχει περίπου 100 μονάδες πάνω από αυτό το επίπεδο, δηλώνοντας ότι η μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει θετική. Η διατήρηση αυτής της απόστασης είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί επιστροφή του αφηγήματος «ανάκαμψης».

Τζίρος: Τα 297,69 εκατ. ευρώ αποτελούν υγιή ρευστότητα για τα δεδομένα της αγοράς, αν και παραμένουν κάτω από τον μέσο τζίρο των ανοδικών συνεδριών της πρώτης τετραμηνίας 2026. Η αδυναμία να ξεπεραστεί η ψυχολογική βαθμίδα των 300 εκατ. ευρώ αποτελεί ανοιχτό ερώτημα για τη βεβαιότητα της επιθετικής επανατοποθέτησης θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Διεθνές φόντο

Ευρώπη: Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με τον pan-European Stoxx 600 να καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,3% εν μέσω εντάσεων που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή. Τα επιτελεία της αγοράς παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς εξελίξεις στο αμερικανο-ιρανικό μέτωπο, όπου αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «αμυντικά» πλήγματα σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη στο νότιο Ιράν – κίνηση που εκλήφθηκε ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας. Το Ιράν απέρριψε άμεσα τον χαρακτηρισμό.

Wall Street: Οι αμερικανικές αγορές κινούνταν μέτρια ανοδικά κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να εμφανίζουν μικρά κέρδη. Το γεωπολιτικό ρίσκο λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν επιδρά αρνητικά στα ομόλογα, με τις αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά πολλαετίας.

Fed – Νέα εποχή Warsh: Την Τετάρτη παραμένει στο επίκεντρο των αγορών η νέα ηγεσία της Federal Reserve. Ο Kevin Warsh ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Fed (22 Μαΐου 2026), αντικαθιστώντας τον Jerome Powell μετά από επικύρωση της Γερουσίας με 54-45 ψήφους – την πιο αμφιλεγόμενη επικύρωση στην ιστορία της κεντρικής τράπεζας. Ο Warsh ανέλαβε τη θέση με υπόσχεση πειθαρχίας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αλλά οι αγορές ποντάρουν ότι η Fed θα κρατήσει τα επιτόκια σταθερά για το υπόλοιπο του 2026, με ρίσκο αύξησης στις αρχές του 2027, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει το 4% – διπλάσιος του στόχου 2%.

Πετρέλαιο & Ορμούζ: Το αργό Brent υποχώρησε ελαφρά στα επίπεδα γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με αναφορές για πιθανή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ να τροφοδοτούν αισιοδοξία, αν και η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Γνώμες ειδικών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Εγχώριοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά χρειάζεται νέα «καύσιμα» – είτε υπό τη μορφή πρόσθετης ρευστότητας είτε νέων καταλυτών – ώστε να διατηρήσει τη δυναμική της στα τρέχοντα επίπεδα.

Χρηματιστηριακές εταιρείες επισημαίνουν ότι η ρευστότητα που αναμένεται να απελευθερωθεί από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ (4 δισ. ευρώ) δύσκολα θα «διαρρεύσει» σε πολλά μη τραπεζικά blue chips, καθώς οι αποτιμήσεις τους κρίνονται ήδη «λογικές» ή και «απαιτητικές». Αντιθέτως, οι συστημικές τράπεζες εμφανίζονται ως οι κύριοι υποψήφιοι για να ηγηθούν του επόμενου ανοδικού κύματος, δεδομένου ότι το discount τους έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων τους έχει διευρυνθεί.

Αναλυτής αγοράς εκτιμά ότι «η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.350 μονάδες βελτιώνει ουσιωδώς τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και ανοίγει σενάρια επαναπροσέγγισης της ζώνης των 2.400 μονάδων εντός Ιουνίου». Η θετική κοινή συναίνεση στηρίζεται στην προσδοκώμενη αναβάθμιση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές του MSCI (Μάιος 2027), η οποία λειτουργεί ως δομικός θετικός καταλύτης για τη ρευστότητα του χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρείας σημειώνει ότι «ο τζίρος παραμένει σε επίπεδα που δεν αντικατοπτρίζουν επιθετική επανατοποθέτηση – η αγορά ανεβαίνει, αλλά χωρίς βιαστές αγοραστικές εντολές». Αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη πως οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Fed πριν δεσμευτούν για νέες τοποθετήσεις.