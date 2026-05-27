alter-ego-media:-Στροφή-σε-mme-και-ψυχαγωγία-με-στόχο-ebitda-67-εκατ.-ευρώ-το-2026

Έτος ισχυρής οργανικής απόδοσης και στρατηγικού μετασχηματισμού αποτέλεσε το 2025 για την Alter Ego Media, με τον Όμιλο να στρέφεται δυναμικά στα media και το entertainment, την ενίσχυση των ψηφιακών δραστηριοτήτων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω εξαγορών, θέτοντας ως στόχο EBITDA 67 εκατ. ευρώ το 2026, που ισοδυναμεί με αύξηση 25%.

Η διοίκηση εμφανίζεται επίσης αισιόδοξη για το 2026, δίνοντας guidance για αύξηση εσόδων άνω του 20% και αύξηση του ενοποιημένου EBITDA κατά 25%, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 67 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένει περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) και καθαρών κερδών, κυρίως λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των digital και live entertainment δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, κατεγράφη αύξηση εσόδων σε όλους τους τομείς με άνοδο 12,6% σε ετήσια βάση του κύκλου εργασιών, στα 140,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στο Euronext Athens, συγκεντρώνοντας καθαρά έσοδα 50,7 εκατ. ευρώ με +15% ετήσια αύξηση στα EBITDA, +70,9% στα λειτουργικά κέρδη (EBIT) και +80,8% στα καθαρά κέρδη. Ταυτόχρονα, η εξαγορά του ομίλου Newsit/Tlife, συνέβαλε στην περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής εμβέλειας της Alter Ego Media.

«Η Alter Ego Ventures επένδυσε σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου για την οικοδόμηση ενός ευρύτερου οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, τεχνολογίας και δεδομένων. Επεκτάθηκε στην ζωντανή ψυχαγωγία, θεσπίζοντας έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης παράλληλα με τις Εκδόσεις, τη Ραδιοτηλεόραση και τη Δημιουργία Περιεχομένου» υπογραμμίζεται.

Όπως αναφέρεται, η ΑΕΜ, επιδιώκει να γίνει κορυφαίος και διαφοροποιημένος όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με δραστηριότητες σε εκδοτικούς χώρους, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, δημιουργία περιεχομένου και ζωντανή ψυχαγωγία που προσφέρουν μοναδική εμβέλεια, επιρροή, ιδιόκτητα δεδομένα και δυνατότητες δημιουργίας εσόδων σε πολλαπλές πλατφόρμες

Ακόμη, κατέχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 20+ brands σε όλους τους τομείς των μέσων ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος του μεγαλύτερου ελληνικού περιεχομένου και πολύτιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με πλούσια ελληνική τηλεοπτική βιβλιοθήκη, με premium τίτλους σεναρίων και ψυχαγωγίας ενώ φιλοξενεί τα πιο ιστορικά εκδοτικά αρχεία της χώρας, με πάνω από έναν αιώνα κληρονομιάς.

Επίσης, προσβλέπει σε σημαντική κερδοφορία με ισχυρή οργανική ανάπτυξη, υψηλή απόδοση επένδυσης, ελαφρύ επιχειρηματικό μοντέλο και σημαντικό περιθώριο δυναμικής ανόδου από τις εξαγορές. Στόχος της είναι και η στερεά κεφαλαιακή δομή, με χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση, που διασφαλίζει ανθεκτικότητα, με επενδυτική ισχύ, που επιτρέπει επενδύσεις ανάπτυξης και επιδίωξη νέων στρατηγικών ευκαιριών.