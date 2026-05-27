Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένα EBITDA 100 εκατ. το πρώτο τρίμηνο – Στα 268,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Στα 268,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ομίλου Bally’s Intralot για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Bally’s International Interactive (‘BII’), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισηγμένη.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) για το α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν στα €100,2 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 37,4%. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €183,9 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €72,7 εκατ. στο AEBITDA (39,5% περιθώριο AEBITDA).

Η pro-forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.062,9 εκατ. και AEBITDA €427,2 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 40,2%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε €417,3 εκατ. στις 31 Μαρτίου του 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €257,3 εκατ. (πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων) και την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή €160 εκατ., η οποία παραμένει πλήρως αχρησιμοποίητη.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.493,1 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στο 3,50x.

Στις 25 Μαΐου 2026, η Bally’s Intralot A.E. ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., μέλος του Ομίλου Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ), για την υλοποίηση των κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 12 ετών και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2026.

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Το Α’ τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί ένα ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς για την Bally’s IntralotBYLOT +0,26% και αποδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική κερδοφορία της πλατφόρμας μας. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €268,1 εκατ., ενώ το AEBITDA διαμορφώθηκε στα €100,2 εκατ., με περιθώριο 37,4%, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η διαδικτυακή μας δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε τη δυναμική της πορεία, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξεως του 10,5% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας στο τρίμηνο, ενώ τα προκαταρκτικά έσοδα του Απριλίου αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,5%. Σε pro-forma βάση για τη δωδεκάμηνη περίοδο, ο ενοποιημένος οργανισμός κατέγραψε έσοδα €1,06 δισ. και AEBITDA €427 εκατ. με περιθώριο 40,2%, εντός των εκτιμήσεών μας.

Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή στα €417 εκατ. Κοιτάζοντας μπροστά, η αύξηση του φόρου στο χώρο του gaming από 21% σε 40% έχει μεταβάλει τη δυναμική στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυξήσεις φόρων αυτού του είδους έχουν εφαρμοστεί περιοδικά στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ιστορικά έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση του κλάδου, ευνοώντας τους παρόχους με υψηλότερα περιθώρια κέρδους όπως η Bally’s IntralotBYLOT +0,26%, μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bally’s IntralotBYLOT +0,26% διερευνά μια αναδυόμενη ευκαιρία που σχετίζεται με την evoke, την οποία επιδιώκουμε ενεργά και θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες ημέρες».