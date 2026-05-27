boeing:-Οι-πιστοποιήσεις-των-max-7-και-max-10-έχουν-σχεδόν-ολοκληρωθεί

Η Boeing στοχεύει να ολοκληρώσει τις πιστοποιήσεις των μοντέλων 737 MAX 7 και 737 MAX 10 μέσα στο 2026, με στόχο οι εμπορικές παραδόσεις των δύο αεροσκαφών, καθώς και του 777-9, να ξεκινήσουν το 2027, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέλι Όρτμπεργκ.

Ο Όρτμπεργκ ανέφερε σε συνέδριο της Wall Street ότι η Boeing «βρίσκεται ξεκάθαρα στα τελικά στάδια» για τα δύο μοντέλα MAX. Στη συνέχεια, η εταιρεία σχεδιάζει να μεταφέρει την προσοχή του προγράμματος δοκιμαστικών πτήσεων στο 777X. «Κατασκευάζουμε τα αεροσκάφη και προετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τις παραδόσεις τον επόμενο χρόνο», δήλωσε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το 737 MAX 7, η μικρότερη έκδοση του αεροσκάφους μονής ατράκτου, επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσει παραδόσεις το 2019, ενώ το 737 MAX 10, η μεγαλύτερη έκδοση της σειράς MAX, το 2020. Και το πρόγραμμα του 777X έχει καθυστερήσει αρκετές φορές.

Ο Όρτμπεργκ, που ανέλαβε τη θέση του CEO της Boeing τον Ιούλιο του 2024 ενώ η εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα ασφάλειας, δήλωσε ικανοποιημένος από την «πραγματικά καλή πρόοδο» της τελευταίας χρονιάς όσον αφορά την εξασφάλιση νέων παραγγελιών και τη βελτίωση των συστημάτων παραγωγής.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης, δηλαδή η έγκριση από την αρμόδια αμερικανική ρυθμιστική αρχή FAA, έχουν διαρκέσει περισσότερο απ’ όσο θα επιθυμούσε.

Σχετικά με την παραγωγή, ο Όρτμπεργκ δήλωσε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές έδωσαν άδεια στην εταιρεία να αυξήσει τη μηνιαία παραγωγή του 737 MAX από 42 σε 47 αεροσκάφη. Η αύξηση αυτή θα εφαρμοστεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ ο τελικός στόχος της Boeing είναι να φτάσει τα 63 αεροσκάφη τον μήνα.

Περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας η μετοχή της Boeing σημείωνε άνοδο 1,9%.