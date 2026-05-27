bofa:-Σήμα-κινδύνου-για-πιθανή-κατάρρευση-των-ευρωπαϊκών-μετοχών

Ένας σημαντικός δείκτης της Bank of America για την πορεία των μετοχών δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με έντονη πτώση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο δείκτης European Momentum Conviction Indicator (MCI) της τράπεζας — ο οποίος χρησιμοποιείται για να μετρά τη δύναμη της πρόσφατης ανόδου των μετοχών αλλά και την πιθανή μελλοντική τους κατεύθυνση — υποχώρησε στις 17 μονάδες, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της BofA.

Η τιμή αυτή βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το όριο των 30 μονάδων, το οποίο θεωρείται κρίσιμο επίπεδο κινδύνου. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πιθανότητα μιας απότομης αναστροφής στις αγορές.

Ιστορικά, όταν ο δείκτης MCI πέφτει στις 30 μονάδες ή χαμηλότερα, αυτό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάρρευσης της δυναμικής των τιμών μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με τις πρώτες ενδείξεις να εμφανίζονται συνήθως εντός 4 έως 8 εβδομάδων.

Η Πολίνα Στρελίνσκα, στρατηγικός αναλυτής της BofA, ανέφερε ότι το ισχυρότερο πλέον σήμα επιβράδυνσης της δυναμικής προκύπτει και από τα τρία βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον δείκτη: την υπονοούμενη μεταβλητότητα, τη μεταβλητότητα της ίδιας της δυναμικής και τον κίνδυνο αντιστροφής της τάσης.

Η δυναμική θεωρείται βασικός παράγοντας στις ποσοτικές επενδυτικές στρατηγικές, μαζί με δείκτες όπως η αποτίμηση και η μεταβλητότητα. Σύμφωνα με τη Στρελίνσκα, η τρέχουσα πτώση αντανακλά κυρίως έναν κίνδυνο αλλαγής καθεστώτος που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και ενδείξεις επιτάχυνσης της τάσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη ως πλήρως διαμορφωμένη «φούσκα δυναμικής».

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εκροές που ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εκροών, σύμφωνα με στοιχεία της BofA. Η εικόνα αυτή αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής διόρθωσης στις αγορές.

Ο Neil Birrell, επικεφαλής επενδύσεων της Premier Miton Investors, αναφέρθηκε στις αποκλίνουσες εκτιμήσεις που επικρατούν ανάμεσα στις αγορές ομολόγων και μετοχών σχετικά με τις μακροοικονομικές προοπτικές. Μιλώντας στο CNBC, τόνισε ότι θεωρεί αναπόφευκτο το ενδεχόμενο η πρόσφατη αστάθεια που καταγράφεται στα ομόλογα να μεταφερθεί τελικά και στις αγορές μετοχών.