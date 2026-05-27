cenergy-holdings:-Αύξηση-81%-στα-καθαρά-κέρδη-το-α’-τρίμηνο

Άνοδο 81% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Cenergy Holdings για το α’ τρίμηνο του 2026 και διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 511 εκατ. ευρώ για το Α΄ τρίμηνο του 2026 (5% αύξηση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2025).

Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA, α-EBITDA) ανήλθε σε 100,4 εκατ. ευρώ, 33% υψηλότερη από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με περιθώρια κέρδους στο 19,7%.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου στις 31 Μαρτίου 2026, δίνοντας μια καθαρή μεσοπρόθεσμη εικόνα για τη δραστηριότητα των εταιρειών μας.

Πραγματοποιούνται στρατηγικές επενδύσεις: η κατασκευή του εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ προχωρά κανονικά, ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα εξαγόρασε μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA για το 2026 μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Το Α΄ τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί μια ισχυρή παρουσία για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεσή ενεργειακών έργων σε ένα περιβάλλον δομικά υψηλής ζήτησης για ενεργειακές υποδομές και επέκτασης δικτύων. Η επίδοσή μας μεταφράστηκε σε λειτουργική κερδοφορία 100 εκατ. ευρώ με ιστορικά υψηλό περιθώριο 19,7%, αντανακλώντας αφενός το ευνοϊκό μείγμα έργων και αφετέρου την συμβολή των υποθαλάσσιων έργων καλωδίων στις πωλήσεις.

Η ζήτηση σε όλες τις βασικές μας αγορές παραμένει δυνατή και τροφοδοτείται από την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, την αυξημένη έμφαση σε ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς. Αυτές οι τάσεις μεταφράζονται σε δυναμική συμμετοχή σε διαγωνισμούς και στηρίζουν ένα ανθεκτικό υπόλοιπο παραγγελιών προς εκτέλεση, που μας προσφέρει σαφή ορατότητα για τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το βιομηχανικό μας αποτύπωμα. Η ανάπτυξη του νέου εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις Η.Π.Α. εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η εξαγορά της μονάδας παραγωγής σωλήνων χάλυβα LSAW στο Hartlepool ενισχύει περαιτέρω τη δυναμικότητά μας και διευρύνει τη παρουσία μας σε ενεργειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών.

Με αυξανόμενη παραγωγική δυναμικότητα, ισχυρά θεμελιώδη και σωστή εκτέλεση των ενεργειακών έργων, είμαστε σωστά τοποθετημένοι ώστε να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε διατηρήσιμη αξία».

Ισχυρές επιδόσεις, λόγω βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων και ανθεκτικού ανεκτέλεστου παραγγελιών

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα σε 511 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των υπεράκτιων έργων ενέργειας στον κλάδο καλωδίων. Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026, η διευρυμένη παραγωγική δυναμικότητα υποθαλάσσιων καλωδίων ήταν πλέον πλήρως διαθέσιμη, σε αντίθεση με την περίοδο σταδιακής ενσωμάτωσής της κατά το Α΄ τριμήνου 2025. Η ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα παρέμεινε ισχυρή, ενώ ο κλάδος σωλήνων χάλυβα διατήρησε σταθερά έσοδα σε γενικές γραμμές αλλά κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση στο περιθώριο α-EBITDA σε σχέση με πέρυσι.

Το ενοποιημένο α-EBITDA ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 33% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των καλύτερων περιθωρίων και στους δύο κλάδους, καθώς και του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων, όπου τα έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας συνεισέφεραν περισσότερο. Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η αυξημένη παραγωγή και το θετικό μείγμα έργων ενίσχυσαν την κερδοφορία, ενώ στον κλάδο καλωδίων η μεγαλύτερη συμμετοχή υπεράκτιων έργων ενέργειας συνέβαλε επίσης θετικά. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο α-EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό 19,7%, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η συνεπής εκτέλεση των έργων παραμένει βασικός μοχλός κερδοφορίας του Ομίλου και ενισχύει την ανθεκτικότητά του σε ένα ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι το ιστορικά υψηλό περιθώριο του Α΄ τριμήνου 2026 επηρεάστηκε εν μέρει από τη χρονική κατανομή εκτέλεσης των έργων και ενδέχεται να εξομαλυνθεί καθώς προχωρά το έτος.

Τα βασικά έργα που εκτελέστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνουν:

Καλώδια: Η φάση εγκατάστασης της διασύνδεσης των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική πρόοδο. Η παραγωγή υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης (export) για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Baltyk II & III στην Πολωνία, η διασύνδεση του αιολικού πάρκου Princess Elisabeth στο Βέλγιο με την ξηρά, καθώς και τα υποβρύχια καλώδια για το Hornsea 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα, προχώρησε η παραγωγή χερσαίων και υποθαλάσσιων καλωδίων για τη διασύνδεση με το δίκτυο του δυτικού υπεράκτιου υποσταθμού του Gennaker στη Βαλτική Θάλασσα, στα ανοιχτά της Γερμανίας.

Σωλήνες χάλυβα: Το εργοστάσιο στη Θίσβη παρήγαγε σωλήνες για τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με την Βόρεια Μακεδονία, για τον αγωγό διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) του έργου HyNet στον κόλπο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για πλήθος έργων στην αγορά των ΗΠΑ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 33%, διαμορφούμενα σε 10,1 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 15,1 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων και της ευνοϊκής πορείας του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνονται και συναλλαγματικά κέρδη περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα σε USD που διακρατούνται για την επένδυση στη Βαλτιμόρη, ενώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, υπήρχαν καθαρές συναλλαγματικές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 72% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 93,4 εκατ. ευρώ (54,2 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2025). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 74,1 εκατ. ευρώ (41,0 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2025), αντιπροσωπεύοντας το 14,5% του κύκλου εργασιών (έναντι 8,4% το προηγούμενο έτος).

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας και τη διεύρυνση του βιομηχανικού του αποτυπώματος παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε την εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων χάλυβα στο Hartlepool, κοντά στο Ντάραμ στη ΒΑ Αγγλία, έναντι συνολικού τιμήματος 10 εκατ. λιρών, ενισχύοντας τη δυναμικότητα σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών και διευρύνοντας την παρουσία της σε βασικές αγορές. Στον κλάδο καλωδίων, ολοκληρώνεται η επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στα εργοστάσια της Θήβας και του Ελεώνα, με ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών εντός του 2026. Παράλληλα, στην αμερικάνικη αγορά, η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με την κατασκευή της πρώτης φάσης να είναι σε εξέλιξη.

Σταθερό ανεκτέλεστο παραγγελιών στα 3,3 δισ. ευρώ

Τόσο η Hellenic Cables όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου εξασφάλισαν νέες αναθέσεις έργων μέσω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας διαγωνισμών, και διατήρησαν έτσι το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο κοντά στα 3,3 δισ. ευρώ. Αυτό προσφέρει καλή ορατότητα για τις πωλήσεις του Ομίλου μεσοπρόθεσμα και δημιουργώντας ισχυρή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του ανεκτέλεστου εντός του έτους. Οι συμβάσεις που ανατέθηκαν κατά τους πρώτους μήνες του έτους περιλαμβάνουν:

τη μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης με την Alliander N.V., έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές δικτύων στην Ολλανδία, και

τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, δοκιμές και προμήθεια περίπου 70 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων 66kV για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία.

Προοπτικές

Οι συνθήκες της αγοράς για τον τομέα καλωδίων συνεχίζουν να στηρίζονται στους βασικούς πυλώνες της επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων, τις υποδομές μεταφοράς και τις υπεράκτιες διασυνδέσεις. Οι ανάγκες γύρω από τις υποδομές κέντρων δεδομένων (data centers) τροφοδοτούν επίσης ολοένα και περισσότερο τη δραστηριότητα των δικτύων σε ορισμένες περιοχές, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς. Σε αυτό το περιβάλλον, το ανεκτέλεστο του τομέα αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, ενώ οι νέες γραμμές παραγωγής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης παραμένει ισχυρή και, σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλα τα εργοστάσια, στηρίζει μια θετική προοπτική για το υπόλοιπο του 2026, αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η αγορά σωλήνων χάλυβα διαμορφώνεται από τις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας και τη σταδιακή ανάπτυξη υποδομών ενεργειακής μετάβασης. Η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και, ευρύτερα, ορυκτών καυσίμων αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από διερεύνηση και ανάπτυξη νέων ενεργειακών αποθεμάτων λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης δημιουργεί βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες σε αγωγούς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), καθώς και μακροπρόθεσμες προοπτικές στον τομέα των υποδομών υδρογόνου. Μετά την προσθήκη της μονάδας στο Hartlepool και την επακόλουθη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του, ο τομέας βρίσκεται σε ισχυρή θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς, ενισχύοντας τις θετικές χρηματοοικονομικές προοπτικές για το 2026 και τα επόμενα έτη.

Συνολικά, οι επιδόσεις του Α΄ τριμήνου 2026 υπογραμμίζουν περαιτέρω τα οφέλη του καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου της Cenergy Holdings σε ένα ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Με ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και στους δύο τομείς και συνεχή εστίαση στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Cenergy Holdings επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για αναπροσαρμοσμένο EBITDA ύψους 370-400 εκατ. ευρώ για το 2026.

Η εκτίμηση αυτή εξακολουθεί να τελεί υπό τις συνήθεις βασικές παραδοχές, που περιλαμβάνουν την ομαλή εκτέλεση των έργων και στους δύο τομείς, τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα καλωδίων και τον περιορισμένο αντίκτυπο από το ταχέως μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.