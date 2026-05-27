fraport:-Ουδεμία-ανησυχία-για-έλλειψη-κηροζίνης-στην-Ευρώπη-το-καλοκαίρι

Ουδεμία ανησυχία υπάρχει για την έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport, Στέφαν Σούλτε, σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

«Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετή κηροζίνη στην Ευρώπη, και επομένως και στη Γερμανία, τους επόμενους μήνες . Αν τα πράγματα πάνε καλά, ακόμη και μέχρι το τέλος του έτους», διαβεβαίωσε ο Σούλτε, καθησυχάζοντας τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Θα έλεγα ξεκάθαρα σε κάθε επιβάτη: Μην ανησυχείτε για την κράτησή σας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport. «Ακόμη κι αν υπήρχε έλλειψη σε κάποια περιοχή του κόσμου, οι επιβάτες θα έκαναν εκ νέου κράτηση ή θα λάμβαναν επιστροφή χρημάτων, εξήγησε ο Σούλτε.

«Κατά την εκτίμησή μου, πρόσθεσε, η ανησυχία για το ενδεχόμενο να αποκλειστούν κάπου οι ταξιδιώτες είναι αβάσιμη. Χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα χειρίζονται την κατάσταση πολύ επαγγελματικά, δημιουργώντας αποθέματα. Ένα αεροσκάφος που θα έχει άδεια να προσγειωθεί εκεί, θα πετάξει επίσης πίσω».

Ωστόσο, η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία προειδοποίησε χθες ότι «λόγω της παγκόσμιας έλλειψης κηροζίνης, πολλές πτήσεις θα μπορούσαν να ακυρωθούν στο εγγύς μέλλον – ειδικά πτήσεις μικρών αποστάσεων».

Οι ανησυχίες πηγάζουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν και το επακόλουθο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται περισσότερο από το 25% των αεροπορικών καυσίμων της Ευρώπης, σε καιρό ειρήνης.