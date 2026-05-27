Metro ΑΕΒΕ: Οι επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ, οι επιλεκτικές εξαγορές και οι ευκαιρίες από το deal Μασούτης – Κρητικός

Ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης με επενδύσεις της τάξης των 250-280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2029 υλοποιεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ που αναπτύσσει το δίκτυο My Market στη λιανική και τα Metro Cash & Carry στη χονδρική.

Όπως αποκάλυψε χθες το πρωί ο επικεφαλής της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου του ομίλου, στο επίκεντρο του αναπτυξιακού πλάνου βρίσκεται η νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, στην οποία αναμένεται να μπουν μπουλντόζες το 2027, η λειτουργία 150 νέων καταστημάτων, η πλειοψηφία των οποίων θα λειτουργεί με τη μέθοδο του franchise, καθώς και η ανέγερση 16 ακινήτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε στάδιο αδειοδότησης ή κατασκευής. Μόνο για το 2026, οι επενδύσεις του ομίλου υπολογίζονται σε 55 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ενός επενδυτικού πλάνου 72 εκατ. ευρώ το 2026.

Η ανάπτυξη του δικτύου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, τόσο μέσα από νέα My market όσο και κυρίως μέσα από την επέκταση των My market Local. Την ίδια ώρα, τα Metro Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Νέες εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις αξιοποιούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την καλύτερη υποστήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τις επενδύσεις της στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πάνε για «κατοστάρι» τα My market Local

Σταθερά ανοδική παραμένει η πορεία των My market, με την αλυσίδα να επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του δικτύου Το 2025 άνοιξαν τρία νέα καταστήματα My market, ενώ υλοποιήθηκε πλάνο ανακαινίσεων σε οκτώ καταστήματα. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πέντε νέα καταστήματα και τέσσερις ανακαινίσεις.

Ταυτόχρονα, τα My market Local συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου, κερδίζοντας σταθερά το ενδιαφέρον νέων συνεργατών και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμεί 74 καταστήματα My market Local, ενώ έως το τέλος του 2026 ο στόχος είναι να πλησιάσει τα 100 καταστήματα.

Τα My market Local έχουν ήδη παρουσία σε επιλεγμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Ηγετική θέση για τα Metro Cash & Carry

Τα Metro Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική τους θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, συνεχίζοντας να επενδύουν στη διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών. Το 2025, το δίκτυο ενισχύθηκε με ένα νέο κατάστημα, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο κατάστημά της στη Χίο, με στόχο τη λειτουργία του το 2027.

Την ίδια ώρα, το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη. Το 2025 κατέγραψε αύξηση πελατών 42% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στους πελάτες Ho.Re.Ca. κατά 54%. Η συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έφτασε στο 12,6%, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 49% και οι παραγγελίες κατά 55,7% σε σχέση με το 2024.

Οι επενδύσεις στην Κύπρο

Ωστόσο και η επένδυση της METRO στην Κύπρο συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Στα έξι χρόνια λειτουργίας της, η MCC BEST VALUE έχει εδραιώσει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, αποτελώντας πλέον έναν αξιόπιστο προορισμό για τους επαγγελματίες.

Το νέο κατάστημα στη Λευκωσία άνοιξε τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της METRO στην αγορά της Κύπρου. Από το 2020, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην κυπριακή αγορά.

«Βλέπει» τζίρο 1,775 δισ. ευρώ το 2026

Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, για το 2026 η διοίκηση του ομίλου προσβλέπει σε ισχυροποίηση των οικονομικών του μεγεθών. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6% περίπου και θα κινηθεί στα επίπεδα των 1,775 δισ. ευρώ.

Το 2025 ήταν μία χρονιά με έντονες προκλήσεις για την αγορά, καθώς το ρυθμιζόμενο περιβάλλον, οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν τον κλάδο.

Πέρυσι, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις του ομίλου έφτασαν στα 1,67 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 2024.Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το 2024, σε μια μείωση της τάξης του 5,1%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ήτοι αύξηση κατά 14,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,56% των καθαρών πωλήσεων.

«Ανοιχτός» σε επιλεκτικές εξαγορές ο όμιλος

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Παντελιάδης για την επόμενη μέρα των σούπερ μάρκετ, εκτίμησε ότι η συγκέντρωση του κλάδου θα συνεχιστεί, καθώς η ελληνική αγορά παραμένει λιγότερο συγκεντρωμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Για τον εάν ο όμιλος εξετάζει εξαγορές, η απάντησή του ήταν η εξής: «Μας ενδιαφέρουν οι εξαγορές, ποτέ δεν είπαμε το αντίθετο. Μας ενδιαφέρουν όμως οι επιλεκτικές και στοχευμένες εξαγορές, όσες ταιριάζουν στα δικά μας μεγέθη για να μπορούμε να βγαίνουμε οικονομικά».

«Επειδή είμαστε Έλληνες, πολλές φορές μας παρασύρει η παρόρμηση στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Εμείς προσπαθούμε κάθε απόφαση να έχει καθαρή οικονομική βάση», τόνισε και πρόσθεσε πως «η εταιρεία αποφεύγει κινήσεις εντυπωσιασμού και επιλέγει σταθερή ανάπτυξη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Το deal Μασούτης-Κρητικός

Κληθείς δε να τοποθετηθεί επί του mega deal των αλυσίδων Μασούτης και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που έχει εισέλθει στην τελική ευθεία μετά και το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού, o κ. Παντελιάδης έκανε λόγο για ένα φυσιολογικό βήμα στη συγκέντρωση της αγοράς, ενώ ερωτηθείς αν θα υπάρξουν πιέσεις λόγω της διαπραγματευτικής δύναμης του νέου ομίλου που θα προκύψει, εξήγησε χαρακτηριστικά πως «στα μεγέθη στα οποία κινούμαστε, τέτοιες κινήσεις δεν αλλάζουν δραματικά τη διαπραγματευτική ισχύ».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την αλυσίδα Δ. Μασούτης δημιουργεί ευκαιρίες για τον όμιλο καθώς τα καταστήματα που εξαιρούνται του deal δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρίες για τη METRO ΑΕΒΕ.

«Δεν ξέρουμε ακόμη ποια καταστήματα μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση. Αν κάποια παρουσιάζουν ενδιαφέρον, θα το εξετάσουμε. Δεν θέλουμε να κινηθούμε επιθετικά, αλλά είμαστε ανοιχτοί», τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στα 53 καταστήματα (47 franchise και 6 εταιρικά) που «αφήνει» εκτός της συμφωνίας Μασούτης – Κρητικός η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω δεσπόζουσας θέσης.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι τις τελευταίες ημέρες τέσσερα καταστήματα franchise της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε Πάρο και Νάξο εντάχθηκαν στη METRO ΑΕΒΕ.

Σήμερα ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζομένους και το ύψος των αμοιβών και παροχών για το 2025 ανήλθε σε 242,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.