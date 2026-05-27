Panathēnea 2026: Η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με επίκεντρο τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026 (pic)

Η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στο φεστιβάλ Panathēnea 2026, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση. Ως βασικός εταίρος της πρωτοβουλίας αυτής που φέρνει κοντά startups, επενδυτές, τεχνολογικούς ηγέτες, δημιουργούς και φορείς πολιτισμού από όλον τον κόσμο, η Alpha Bank δίνει δυναμικό «παρών» με τον διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026, την παρουσία στελεχών από το digital οικοσύστημά της αλλά και παράλληλες πολιτιστικές εμπειρίες, με επίκεντρο το Alpha Bank Campus.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το FinQuest 2026 ανοίγει τον διάλογο με το οικοσύστημα καινοτομίας

Στο πλαίσιο του Panathēnea, η Alpha Bank ανακοινώνει την έναρξη του FinQuest 2026, καλώντας startups και scaleups από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις της σύγχρονης τραπεζικής.

Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 28 Μαΐου μέσω του alpha.gr, ενώ στο ειδικά διαμορφωμένο Innovation Lounge της Alpha Bank στο Ζάππειο, στελέχη των ομάδων digital, technology, product και investment θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων, προσφέροντας καθοδήγηση και ενημέρωση για δυνατότητες πιλοτικών εφαρμογών και συνεργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 28 Μαΐου, από τις 11.00 έως τις 14.00, στο booth της τράπεζας θα βρίσκονται οι:

• Μιχάλης Μιχελάκης, Advanced Analytics Manager και

• Θανάσης Τσαρούχης, Technology Strategic Planning and Value Director

• Εύη Κλαουδάτου, Group Marketing and PR Director

• Κατερίνα Κρίκου, Owned Channels and Digital Marketing Manager

• Θάνος Τσιριμώκος, Marketing Planning and Control Expert

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, από τις 10.00 μέχρι τις 14.00, θα είναι διαθέσιμοι για one to one συναντήσεις με υποψήφιες startups οι:

• Βιργινία Σώκου, Digital Sales and Customer Experience Director

• Παναγιώτης Μπαγιόκος, Private Equity Portfolio Manager

• Πένη Γιαλακίδη, Talent Acquisition, Development and Change Management Director και

• Παναγιώτης Διβριώτης Retail Lending Products Director.

Ο φετινός διαγωνισμός εστιάζει σε τρεις θεματικές, που αντανακλούν τις εξελίξεις και τις ανάγκες του τραπεζικού τομέα:

• AI-First Banking & Value Transformation: Επαναπροσδιορίζοντας τον τραπεζικό τομέα με AI, αυτοματοποίηση και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

• Fraud Zero & Digital Trust: Διασφάλιση της ψηφιακής τραπεζικής χωρίς να θυσιάζεται η εμπειρία.

• Next Generation Customer Experience: Απρόσκοπτες, φυσικο-ψηφιακές και omnichannel διαδρομές.

Οι φιναλίστ του διαγωνισμού θα αποκτήσουν αυξημένη ορατότητα σε επενδυτές, μέντορες και κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ θα λάβουν εξειδικευμένο feedback που ενισχύει το προϊόν, το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την εμπορική τους στρατηγική. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πρακτική γνώση, hands-on καθοδήγηση και πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα και use cases.

Από την τεχνολογία στις πραγματικές εφαρμογές

Η παρουσία της Alpha Bank στο Panathēnea, αντανακλά τη στρατηγική της για επιτάχυνση της καινοτομίας και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Με επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε νέες τεχνολογίες, η Alpha Bank εξελίσσεται σε έναν AI-first οργανισμό, αναπτύσσοντας λύσεις AI και GenAI, σε συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς startups.

H τράπεζα δεν αναθέτει απλώς έργα, αλλά συνδέει startups με πραγματικά τραπεζικά use cases και ανοίγει δρόμους για εμπορικές συνεργασίες με πρόσβαση που ανεβάζουν επίπεδο την εμπειρία του πελάτη. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι ορατό. Η στρατηγική συνεργασία με τη Moveo.ai οδήγησε στο ΑΙ Chatbot του web banking, βελτιώνοντας δραστικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.

Παράλληλα, η εξαγορά της FlexFin στον τομέα του factoring για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο, μετρήσιμα αποτελέσματα και βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Μέσα από το FinQuest, η τράπεζα επιδιώκει να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε ανοιχτό διάλογο και πεδίο συνεργασίας με τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Μια εμπειρία που συνδέει καινοτομία και Πολιτισμό

Η συμμετοχή της Alpha Bank στο Panathēnea επεκτείνεται και στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας μια διαχρονική διάσταση της ταυτότητάς της.

Στις 27 Μαΐου, η τράπεζα διοργανώνει ένα ξεχωριστό event “Art & History Walk” στο Alpha Bank Campus, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία ξενάγησης στα ιστορικά κτίρια της Πανεπιστημίου 45 και της Πεσμαζόγλου 12, με αφηγήσεις που συνδέουν την αρχιτεκτονική, την τέχνη, την ιστορία και τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τα κτίρια της Alpha Bank αλλά και για έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, καθώς και να δουν εκθέματα της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας που συνδέονται με τα Παναθήναια.

Παράλληλα, στο booth της Alpha Bank στο Ζάππειο, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τη Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας μέσα από μια εμπειρία virtual reality, μια από τις πιο γλαφυρές αποδείξεις ότι η τεχνολογία δεν χρησιμεύει μόνο για το μέλλον των τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και για να ανανεώσει τη σχέση των πολιτών με την κοινή τους ιστορία και τον Πολιτισμό, καταλήγει η ανακοίνωση.