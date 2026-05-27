wall-street:-Οι-επενδυτές-επεξεργάζονται-τα-χθεσινά-κέρδη-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή

Με ήπια κέρδη άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Τετάρτη (27/5), ενώ ήδη τα futures του S&P 500 του Nasdaq είχαν κινηθεί ανοδικά, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ενδεχομένως θα αποκατασταθεί σύντομα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μία ημέρα αφότου ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, με αιχμή της ανόδου το ράλι των τεχνολογικών μετοχών υπό την ηγεσία της εταιρείας παραγωγής chips μνήμης Micron Technology.

Έτσι, λίγο μετά το άνοιγμα της Τετάρτης, ο Nasdaq σημειώνει οριακά κέρδη στο +0,01% αγγίζοντας τις 26.661,20 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,05% στις 7.520,78 μονάδες και ο Dow Jones «παίζει» στις 50.590,42 μονάδες με άνοδο 0,26%.

Η μετοχή της Micron Technology συνεχίζει ανοδικά και σήμερα – ήδη από τις προσυνεδριακές συναλλαγές είχε σημειώσει άνοδο 8%, ενώ μία ημέρα πριν είχε καταφέρει να εκτιναχθεί κατά 19% ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Micron Technology, της οποίας η μετοχή έχει υπερτριπλασιαστεί φέτος, ενισχύθηκε περαιτέρω την Τρίτη μετά από εκτίμηση της UBS ότι η αξία της μετοχής θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί από τα τρέχοντα επίπεδα, λόγω μακροπρόθεσμων συμφωνιών που υπογράφουν οι προμηθευτές μνήμης για την υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το ράλι του τεχνολογικού κλάδου οδήγησε τόσο τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς όσο και τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq σε νέα ενδοσυνεδριακά και ιστορικά υψηλά κλεισίματος στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πέρα από τα εταιρικά, το βλέμμα των επενδυτών παραμένει «καρφωμένο» και στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την ελπίδα πως μία συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αποκλιμάκωση και άνοιγμα του Ορμούζ.

Σήμερα, δημοσιεύματα θέλουν το Ιράν να παρουσίασε ένα προσχέδιο για συνδιαχείριση των Στενών με το Ομάν.

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, σε συνδυασμό με μια ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, έχουν ωθήσει τις μετοχές σε επίπεδα-ρεκόρ αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, ο Ντρου Πέτιτ, στρατηγικός αναλυτής αμερικανικών μετοχών της Citigroup, θεωρεί ότι τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου είναι περιορισμένα.

«Έχουμε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, περίπου 4,50% στο αμερικανικό 10ετές ομόλογο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν αυξημένες και η καμπύλη αποδόσεων έχει γίνει πιο επίπεδη μέσα στη χρονιά. Όλα αυτά δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για διατηρήσιμα υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης», δήλωσε στο CNBC και στην εκπομπή «Power Lunch» το απόγευμα της Τρίτης.

Ο στόχος του Πέτιτ για τον S&P 500 στο τέλος του έτους είναι οι 7.700 μονάδες, κάτι που συνεπάγεται μόλις 2% επιπλέον άνοδο από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αντίθετη άποψη διατηρεί η Goldman Sachs, η οποία αργά το βράδυ της Τρίτης αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για τον S&P 500 στο τέλος του έτους στις 8.000 μονάδες από 7.600 προηγουμένως, εκτιμώντας ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών θα παραμείνει ισχυρή παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις.