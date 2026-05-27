XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της – Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Άνοδο κατά 1,24% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2347,55 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,5 εκ. ευρώ.

Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και με οδηγό τη ΔΕΗ που συμμετείχε στο 33,5% των συναλλαγών και συμπαραστάτες την Allwyn, την MTLN την ΕΤΕ και την ΑΛΦΑ, οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση.

Πέτυχε μάλιστα να καταγράψει το υψηλό ημέρας στο κλείσιμο στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,637% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται καθοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,69%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,25%) και την Alpha (+2,21%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,32%, κεφαλαιοποίηση στα €12,8 δις. στην 4η θέση), ο ΑΔΜΗΕ (+3%), η Helleniq Energy (+2,37%), η ΜΟΗ (+1,94%), η Allwyn (+4,11%), η Κύπρου (+1,09%), η Metlen (+2,86%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,26%), η ΕΥΑΠΣ (+3,19%) και ο Αβαξ (+1,41%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το ΔΑΑ (-0,69%), η Cenergy (-0,48%), o Ελλάκτωρ (-2,20%), ο Φουρλής (-1,38%), ο ΟΛΘ (-1,60%) και το Jumbo (-1,38%).

Απολογιστικά, 64 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν.

Τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου ανακοινώνουν σήμερα η ΜΟΗ, η Cenergy & το ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Παρά τα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις, ο Γ.Δ. συνέχισε την ανοδική του πορεία, υπερπηδώντας με την τρίτη προσπάθεια την κρίσιμη αντίσταση των 2309-2319 μονάδων που μετατρέπεται πλέον στην πλησιέστερη στήριξη. Έκλεισε το καθοδικό χάσμα των 2348 μονάδων, με την επόμενη αντίσταση να τοποθετείται στις 2360 μονάδες.