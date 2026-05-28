Έρευνα GR.EC.A: Το ηλεκτρονικό κανάλι αγορών εδραιώνεται – Επιμένουν ελληνικά οι on line χρήστες

Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών on line εταιρειών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A.

Ωστόσο, ασφάλεια, πιστοποιήσεις, διαφάνεια, αξιοπιστία αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω εξέλιξή του.

Ταχύτητα, τιμές και ποιοτική διαφοροποίηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι Έλληνες καταναλωτές διατηρούν έντονη ψηφιακή δραστηριότητα και ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους. Το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Το 85% κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης 1 στους 2 αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces.

Όπως τονίζει η Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη. Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A και eCommerce Coordinator ELTRUN – AUEB, «οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ηλεκτρονικές αγορές, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση μηνιαία δαπάνη τους». Για την κ. Φραϊδάκη η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου, αλλά κυρίως απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Οι βασικοί λόγοι

Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Η ταχύτητα στις αγορές αξιολογείται θετικά από το 64,2% των συμμετεχόντων. Από την άλλη πλευρά, στους ανασταλτικούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη των on line πωλήσεων ξεχωρίζουν τα έξοδα αποστολής που αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσό σε σχέση με την αξία του προϊόντος καθώς και θέματα ασφάλειας.

H Φωτεινή Σκαπινάκη Commercial Director, SARMED SA, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A., υπογραμμίζει πως «η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το e‑commerce στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον με άλλους όρους: δεν είναι απλώς ένα αναπτυσσόμενο κανάλι, αλλά ένα περιβάλλον όπου ο καταναλωτής έχει αποκτήσει ξεκάθαρα κριτήρια επιλογής. Η εμπειρία φαίνεται να μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από το “τι αγοράζω” στο “πώς το λαμβάνω”, με την ευελιξία, την ταχύτητα και τη συνέπεια να καθορίζουν την τελική απόφαση». Και εδώ έγκειται η διαφοροποίηση η οποία σύμφωνα με την κ. Σκαπινάκη «δεν έρχεται από την υπόσχεση, αλλά από την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει και να εκτελεί με ακρίβεια κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Μηνιαία δαπάνη, προτιμήσεις και ευελιξία

Η μηνιαία δαπάνη παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα για online αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σύμφωνα με την Μαρίνα Βασιλαρά, Global Chief Digital Officer, APIVITA, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου, Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A. «ο ώριμος πλέον καταναλωτής αναζητά περισσότερο από ποτέ διαφάνεια, αξιοπιστία και πιστοποιήσεις εμπιστοσύνης πριν προχωρήσει σε μια αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η έρευνα καταγράφει σημαντική ενίσχυση της σημασίας που έχουν οι πιστοποιήσεις αξιοπιστίας στην αγοραστική απόφαση, κάτι που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο πρωτοβουλιών όπως το GR.EC.A. Trustmark στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα». Και συμπληρώνει η κ. Βασιλαρά πως «παράλληλα, οι καταναλωτές θέλουν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία που στην έρευνα αποτυπώνετε από την άνοδο των lockers, των digital wallets αλλά και της σημασίας των marketplaces ως βασικό μέρος του customer journey».

Οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο e-shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα (72,8%) , άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%) , καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο site (67%), καλές κριτικές σε blogs και forums (63,7%). Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 75,7%, η διαμονή σε καταλύματα με 73,3%, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5%, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες με 62,7%, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%. Ο Μάριος Μπεζιούλας, General Manager, Spitishop.gr, Ταμίας Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A. εστιάζει στο γεγονός ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν επιλέγει πλέον μόνο με βάση την τιμή, αλλά αξιολογεί συνολικά την εμπειρία αγοράς την αξιοπιστία και τις πιστοποιήσεις, μέχρι την ευελιξία πληρωμής και παράδοσης. στην αύξηση της δαπάνης των on line αγορών. Και όπως λέει «ξεχωρίζω τρία ευρήματα με στρατηγικό βάρος: η ανοδική πορεία κατηγοριών όπως τα είδη σπιτιού και κήπου (43% από 38%) και οι ηλεκτρικές συσκευές (38% από 33%) δείχνει ότι η εμπιστοσύνη έχει εδραιωθεί ακόμη και σε προϊόντα όπου η φυσική επαφή θεωρούνταν κρίσιμη. Η μετατόπιση των δαπανών προς υψηλότερες κλίμακες, με την κατηγορία 1.000–2.000€/μήνα να τριπλασιάζεται, επιβεβαιώνει ότι το online είναι πλέον κανάλι και για μεγαλύτερες σε αξία αγορές. Τέλος, η εκτόξευση των lockers στο 73% και η ταχεία υιοθέτηση Apple Pay/Google Pay δείχνουν έναν καταναλωτή που αναζητά ευελιξία σε κάθε στάδιο».