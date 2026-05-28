ΑΒ-Βασιλόπουλος:-Η-δυναμική-επέκταση-στα-νησιά-και-οι-επόμενες-εξαγορές

Τι αποκάλυψε ο brand president της αλυσίδας, Νίκος Λαβίδας.

Τις επόμενες εξαγορές της «ζυγίζει» η ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της.

Με την αλυσίδα να εστιάζει εδώ και καιρό σε στοχευμένες και μεμονωμένες εξαγορές, αναζητείται κάθε δυνατή ευκαιρία.

Οι ευκαιρίες από το deal Μασούτης-Κρητικός

Όπως αποκάλυψε χθες ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, στο περιθώριο κοινής συνέντευξης Τύπου της αλυσίδας με τη WWF Ελλάς, με αφορμή την κοινή τους πρωτοβουλία για τη συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα στην Ελλάδα, η αλυσίδα δηλώνει «παρούσα» στην κούρσα διεκδίκησης των καταστημάτων που μένουν εκτός της συμφωνίας Μασούτης – Κρητικός στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ζητημάτων δεσπόζουσας θέσης, τα καταστήματα που μένουν εκτός του deal ανέρχονται σε 53, εκ των οποίων τα 47 λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise και τα υπόλοιπα έξι είναι εταιρικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Λαβίδας, η κατάσταση παραμένει ακόμη ρευστή, καθώς δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί ποια είναι ακριβώς εκείνα τα σημεία που εξαιρούνται.

Η Retail & More

Ταυτόχρονα, η ΑΒ Βασιλόπουλος «ρίχνει» το βλέμμα της και στην ανάπτυξη του δικτύου της Retail & More, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, ωστόσο το δίκτυό της βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης τη δεδομένη στιγμή.

Ήδη η ΑΒ Βασιλόπουλος απέκτησε το προηγούμενο διάστημα καταστήματα από το δίκτυο της Carrefour στη Σαντορίνη, τα οποία λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise, ωστόσο προσεχώς θα λειτουργήσουν ως εταιρικά.

Παράλληλα η αλυσίδα «σκανάρει» και εταιρικά καταστήματα του δικτύου της Carrefour στην Αθήνα, τα οποία αναμένεται να περάσουν στο μοντέλο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η δυναμική είσοδος στη Σαντορίνη

Επόμενο μεγάλο στοίχημα για την αλυσίδα είναι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η εταιρεία πραγματοποιεί δυναμική επέκταση με τέσσερα νέα καταστήματα στη Σαντορίνη, ανεβάζοντας στα πέντε καταστήματα συνολικά τον αριθμό του δικτύου της στο νησί.

Το πρώτο κατάστημα έχει μόλις ανοίξει στο Ημεροβίγλι, μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα ανοίξει το επόμενο στην Περίσα και θα ακολουθήσουν στο Καμάρι και στη Μεσαριά. Όλα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εταιρικά. Αν συμπεριληφθεί και το πλάνο ανακαινίσεων, η συνολική επένδυση της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Σαντορίνη μπορεί να αγγίξει και τα 3 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή η αλυσίδα διαθέτει τέσσερα καταστήματα στη Μύκονο, με τον κ. Λαβίδα να αναφέρει πως θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον για ακόμα ένα κατάστημα. Τα ήδη υπάρχοντα βρίσκονται κοντά στο λιμάνι, στη Λάκκα, στην περιοχή Αγγελικά και στον Ορνό.

Στο 70-80% το πλάνο μετασχηματισμού της αλυσίδας

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια ο κ. Λαβίδας, το πλάνο μετασχηματισμού της αλυσίδας έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 70%-80%. Η ΑΒ δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, στην επέκταση του δικτύου franchise, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Στόχος της αλυσίδας είναι μέχρι τότε να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Στρατηγική συνεργασία με τη WWF Ελλάς

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης ανακοινώθηκε νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΑΒ Βασιλόπουλος και της WWF Ελλάς με ορίζοντα το 2030. Το πλάνο δράσεων, το οποίο θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί άμεσα, βάζει στο επίκεντρο το σύνολο της αλυσίδας αξίας τροφίμων της ΑΒ, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας συνολικά.

Η συνεργασία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για τον κλάδο, καλύπτει έξι τομείς προτεραιότητας για τον άνθρωπο και τη φύση: κλίμα, αποδάσωση, διατροφή, θαλασσινά, σπατάλη τροφίμων και συσκευασία, με τους εξής στόχους: