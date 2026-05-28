Από τα lottery contracts στο online gaming του €1 δισ

Η Bally’s Intralot (BYLOT) παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 την πρώτη ολοκληρωμένη αποτύπωση του νέου ενοποιημένου οργανισμού μετά την εξαγορά της Bally’s International Interactive και η ανάγνωση των οικονομικών στοιχείων έχει μεγαλύτερο βάθος από μια απλή αύξηση του τζίρου.

Ο όμιλος εμφάνισε έσοδα €268,1 εκατ., προσαρμοσμένο EBITDA €100,2 εκατ. και περιθώριο κερδοφορίας 37,4%. Σε pro-forma δωδεκάμηνη βάση, ο ενοποιημένος οργανισμός κινείται πλέον σε επίπεδα €1,06 δισ. εσόδων και €427,2 εκατ. EBITDA.

Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά για την αγορά είναι η σύνθεση του επιχειρηματικού μοντέλου. Η Bally’s Intralot πλέον έχει πολύ ισχυρότερη έκθεση σε online δραστηριότητες υψηλότερης αποδοτικότητας, καθώς το iGaming και ο αθλητικός στοιχηματισμός συμμετείχαν με περίπου 75% στον συνολικό κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου.

Για τους επενδυτές που παρακολουθούν διεθνώς τον κλάδο gaming, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αγορές τείνουν να αποτιμούν με υψηλότερους πολλαπλασιαστές εταιρείες που εμφανίζουν αυξημένη συμμετοχή online δραστηριοτήτων, επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρή μετατρεψιμότητα EBITDA σε ταμειακές ροές.

Σε αυτό το σημείο αρχίζει να ξεχωρίζει η φετινή επίδοση του ομίλου.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν στα €84,4 εκατ. Ακόμη πιο ουσιαστική ήταν η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους €59,1 εκατ., παρά τις αυξημένες πληρωμές τόκων, τις επενδύσεις, τις αναδιοργανώσεις και την αγορά ιδίων μετοχών.

Σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, η δυνατότητα παραγωγής μετρητών αποτελεί τον βασικό δείκτη ποιότητας της κερδοφορίας. Και η Bally’s Intralot δείχνει ήδη ότι η νέα σύνθεση του ομίλου έχει υψηλή ταμειακή αποτελεσματικότητα.

Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής αφορά τη σταθερότητα του B2B τομέα. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 10%, κυρίως λόγω συναλλαγματικών πιέσεων και χαμηλότερης δραστηριότητας lottery στις ΗΠΑ, το EBITDA του B2B παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, κάτι που συνήθως συνδέεται με αποτελεσματικότερο έλεγχο κόστους και καλύτερο επιχειρηματικό μείγμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η δυναμική της βρετανικής αγοράς. Η διοίκηση ανέφερε αύξηση 10,5% στο online business του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία Απριλίου κινήθηκαν ακόμη υψηλότερα.

Η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί μία από τις πιο ώριμες και ανταγωνιστικές διεθνώς. Συνεπώς, τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ιδιαίτερη αναγνωστική αξία για τους θεσμικούς επενδυτές.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τον υψηλό δανεισμό του ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €1,49 δισ. Ωστόσο, ο pro-forma δείκτης καθαρής μόχλευσης στο 3,5x EBITDA θεωρείται διαχειρίσιμος για διεθνή gaming operators με ισχυρές ταμειακές ροές και recurring revenues.

Η αγορά θα συνεχίσει να αξιολογεί κυρίως τον ρυθμό απομόχλευσης κατά τα επόμενα τρίμηνα. Αν η εταιρεία συνεχίσει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές σε αυτά τα επίπεδα, η χρηματοοικονομική εικόνα μπορεί να βελτιωθεί αισθητά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το νέο 12ετές συμβόλαιο με τα Ελληνικά Λαχεία του ομίλου Allwyn Hellas ενισχύει την προβλεψιμότητα των μελλοντικών εσόδων και επαναφέρει στο προσκήνιο την ισχυρή τεχνογνωσία της Intralot στον regulated lottery χώρο.

Ένα ακόμα σημείο που πιθανόν να υποτιμά η αγορά είναι η θέση που μπορεί να αποκτήσει η Bally’s Intralot στο νέο κύμα συγκέντρωσης του online gaming στην Ευρώπη. Η ίδια η διοίκηση είχε επισημάνει προς τους αναλυτές ότι η μεγάλη αύξηση της φορολογίας στα online παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40% δημιουργεί συνθήκες πίεσης για αρκετούς operators και ταυτόχρονα ευκαιρίες εξαγορών για ομίλους με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και ισχυρές ταμειακές ροές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ενδιαφέρον για την Evoke plc. Η Bally’s Intralot επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή δημόσια πρόταση στα 0,50 λίρες ανά μετοχή, με συνδυασμό ανταλλαγής μετοχών και μερικής καταβολής μετρητών. Η αποτίμηση της πρότασης αντιστοιχεί περίπου σε 5,25 φορές EV/EBITDA, αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία αποτιμάται η ίδια η Bally’s Intralot.

Η Evoke κουβαλά υψηλό δανεισμό και τα τελευταία χρόνια εμφάνισε αδύναμη εμπορική πορεία, κυρίως γύρω από την ανάπτυξη του online brand 888 και τη χαμηλότερη αποδοτικότητα του retail betting δικτύου της William Hill, προχωρώντας ήδη και σε πρόγραμμα κλεισίματος καταστημάτων στη βρετανική αγορά. Για την Bally’s Intralot, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προσθέσει μέγεθος, πελατειακή βάση και ισχυρότερα online brands σε ελκυστική αποτίμηση, αρκεί φυσικά να επιτευχθεί λειτουργική συμφωνία με τους πιστωτές της Evoke για τη διαχείριση του χρέους στα επόμενα χρόνια.

Αν λοιπόν προστεθεί και η πιθανή συμφωνία με την Evoke, τότε η Bally’s Intralot δεν αγοράζει μόνο πρόσθετο τζίρο αλλά θέση σε ώριμη αγορά, αναγνωρίσιμα brands, πελατειακή βάση και πιθανές συνέργειες κόστους σε μια στιγμή που αρκετοί ανταγωνιστές πιέζονται από φόρους, χρέος και χαμηλότερα περιθώρια. Για αυτό και η αποτίμηση της πρότασης στις 5,25 φορές EV/EBITDA αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει στον όμιλο τη δυνατότητα να προσθέσει μέγεθος σε τιμή χαμηλότερη από τη δική του σχετική αποτίμηση, εφόσον βέβαια κλειδώσει σωστά η συμφωνία με τους πιστωτές.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να κυνηγά μεγάλα projects στις λοταρίες των ΗΠΑ, στο monitoring των VLTs στην Αυστραλία, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο επέκτασης του online gaming σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Το βασικό συμπέρασμα από το πρώτο τρίμηνο είναι ότι η Bally’s Intralot έχει πλέον περάσει σε εντελώς διαφορετική επιχειρηματική κατηγορία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό αργά ή γρήγορα αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσει να τη διαβάζει η αγορά.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή έχει διασπάσει πρόσφατα τη καθοδική γραμμή βραχυχρόνιας τάσης “R1”, στα €1,14, ανοίγοντας ανοδικό έδαφος στους αγοραστές για κίνηση μέσα στο εύρος των €1,20 με €1,242.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 28, 2026