Αυξάνει-την-πίεση-στην-Αρμενία-η-Ρωσία:-Περιορισμοί-στην-εισαγωγή-οπωροκηπευτικών

Η Ρωσία επιβάλει προσωρινά περιορισμούς σε ορισμένα οπωροκηπευτικά που εισάγει από την Αρμενία, καθώς η Μόσχα αυξάνει τις πιέσεις στο Γιερεβάν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου.

Η ρωσική εποπτική αρχή φυτοϋγειονομικής ασφάλειας Rosselkhoznadzor ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση στις εισαγωγές ντομάτας, αγγουριών, πιπεριών, φυλλωδών λαχανικών και φράουλας από την Αρμενία θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Μόσχα τις τελευταίες μέρες έχει εκφράσει τη δυσαρέσκεια της για τις ολοένα και πιο θερμές σχέσεις μεταξύ του Γερεβάν και της Δύσης που προωθεί ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος διεκδικεί μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Η Ρωσία απείλησε την Τετάρτη να διακόψει ή να θέσει όρια στην προμήθεια φτηνού πετρελαίου, φυσικού αερίου και ακατέργαστων αδαμάντων στην Αρμενία εάν το Γερεβάν συνεχίσει την προσπάθεια του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αρμενία των 3 εκατομμυρίων κατοίκων, φιλοξενεί στο έδαφος της ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στον ενεργειακό τομέα από τη Μόσχα. Πέρυσι εισήγαγε το 82% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Οι περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων ανακοινώθηκαν σήμερα, μετά από παρόμοιου είδους απαγορεύσεις που επέβαλε η Ρωσία αυτήν την εβδομάδα στις εισαγωγές λουλουδιών, μεταλλικού νερού και μπράντι.

Η Rosselkhoznadzor ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει τους περιορισμούς αυτούς μετά από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπροσώπους της σε αρμενικές αγροτικές επιχειρήσεις αυτή την εβδομάδα.

«Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό παραβάσεων κατά την προμήθεια αρμενικών φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία και με σκοπό τη διασφάλιση της φυτοϋγειονομικής ασφάλειας. Η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί απειλή για τη φυτοϋγειονομική κατάσταση του εδάφους της χώρας (της Ρωσίας)», αναφέρει η Rosselkhoznadzor στην ανακοίνωση της.