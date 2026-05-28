Αύξηση-54,3%-στον-όγκο-της-ιδιωτικής-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Φεβρουάριο

Αύξηση 54,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Φεβρουάριο 2026, καθώς τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3όγκου. Πρόκειται για αύξηση 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 45,7% στην επιφάνεια και 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.258 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 598.618 m2 επιφάνειας και 3.297.977 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 51,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.518 m2 επιφάνειας και 12.457 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, είναι 0,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.587 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.947.742 m2 επιφάνειας και 33.517.614 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 2,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 (Πίνακας 4).

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2025 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025.