Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Το «ΕΛΑΣ» μπορεί να μην περάσει από τον Άρειο Πάγο – Τι είπε για τη μήνυση Ανδρουλάκη

Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για το αν η ονομασία «ΕΛΑΣ» μπορεί να εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο. «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Μιλάμε για τους συνεργάτες του που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο στο ξενοδοχείο, πολύ πιθανόν να τους διέφυγε».

Παράλληλα, στάθηκε στο κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος στο Θησείο, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή».

«Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά» είπε, προσθέτοντας πως «το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις, απαγορεύεται από τον νόμο».

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε επίσης «φρικτό» το όνομα του νέου κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «σε ένα τμήμα της κοινωνίας παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο, ενώ για τους νεότερους περισσότερο θυμίζει την Ελληνική Αστυνομία». Αναφέρθηκε μάλιστα και στο λογότυπο του κόμματος, σημειώνοντας ότι «το αστέρι του Τσε Γκεβάρα στη μέση θυμίζει λίγο και 17 Νοέμβρη, είναι ανατριχιαστικό».

«Δεν φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη, μόνο αν είμαι σε κώμα δεν θα πάω στο δικαστήριο»

Στο ίδιο πλαίσιο, επανήλθε και στην αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις αναφορές του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειάς του στο Ηράκλειο.

Όπως είπε, κατά την άποψή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ελέγχεται πολιτικά» επειδή, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο το 2010, σε μια περίοδο που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια. «Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ποσό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στη συνέχεια επανήλθε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως αυτό αφορά προφανώς το μερίδιό του από το συνολικό ποσό. «Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο», σημείωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε, η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Σπανάκη στα ΕΛΤΑ έγινε το 2000, επί κυβέρνησης Σημίτη, όταν ο ίδιος ήταν «πολύ χαμηλόβαθμο στέλεχος» της ΝΔ. Αντίθετα, για την οικογένεια Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι το 2010 «ήταν η ισχυρότερη οικογένεια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης», ενώ ανέφερε ότι η επιλογή του ακινήτου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2009, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην αναφορά του στη δήλωση πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι χρήματα από το συγκεκριμένο ακίνητο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. «Δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό», ανέφερε,

«Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι κλάψα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα παραστεί κανονικά στο δικαστήριο, λέγοντας με χαρακτηριστικό τρόπο: «Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση τον ζημιώνει πολιτικά. «Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε επίσης ότι η μήνυση επανέφερε στην επικαιρότητα ένα θέμα που, όπως είπε, είχε αρχίσει να ξεχνιέται. «Ένα θέμα που εξ αντικειμένου τον βλάπτει σε μία προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτήν τη δουλειά», σχολίασε.

