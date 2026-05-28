Γιώτης:-Ανάχωμα-στις-πληθωριστικές-πιέσεις-τα-επώνυμα-τυποποιημένα-τρόφιμα

«Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος εχθρός μας, δεν τη θέλουμε», σημείωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις χαρακτήρισε τα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννης Γιώτης. Μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας», ο κ. Γιώτης ήταν σαφής.

«Μέσα στις κρίσεις των τελευταίων ετών, εμείς ως βιομηχανία τροφίμων φροντίσαμε να μην λείψει τίποτα από κανένα τραπέζι. Διασφαλίσαμε την επισιτιστική ασφάλεια. Ήμασταν από τις λίγες ή ίσως η μοναδική χώρα που δεν είχε ελλείψεις. Δεν ήταν εύκολο ούτε αυτονόητο αλλά το κάναμε πράξη. Ούτε η συγκράτηση τιμών ήταν αυτονόητη. Εμείς κατορθώσαμε να κρατήσουμε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις».

Μάλιστα σε υψηλούς τόνους ο κ. Γιώτης πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «έχουμε δώσει μάχη. Πριν δυο χρόνια στοχοποιηθήκαμε εμείς για το ελαιόλαδο. Τώρα, δύο χρόνια μετά, δαιμονοποιούμαστε εμείς για τις αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και κρέατα, δηλαδή καμία σχέση με εμάς». Ο ίδιος, δε, έκανε λόγο για μια μάχη άνιση, καθώς «ο δείκτης κόστους μας αυξάνεται συνεχώς με διψήφια ποσοστά».

«Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος εχθρός μας, δεν τη θέλουμε», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Γιώτης, επαναλαμβάνοντας μια φράση που χρησιμοποιεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Οι προκλήσεις

«Πέρυσι μιλούσαμε για τον κίνδυνο ενός εμπορικού πολέμου. Ένα χρόνο μετά η αβεβαιότητα παραμένει. Τι έχει γίνει μέσα σε πέντε χρόνια. Ήταν πρώτα η πανδημία, ακολούθησε ο πόλεμος στην Ουκρανία που ήταν μόνο η αρχή μιας άνισης μάχης στην ενεργειακή κρίση. Μην ξεχνάμε την κλιματική αλλαγή και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όλα αυτά, σε μια χώρα με έντονο δημογραφικό πρόβλημα», τόνισε.

«Τώρα έχουμε μια νέα γεωπολιτική αναταραχή με έκβαση και επιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει ακόμη. Είναι ορατός ο κίνδυνος για ελλείψεις πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Είναι ακόμη αμφίβολες οι επιπτώσεις για τη βιομηχανία τροφίμων σε ένα περιβάλλον ήδη αυξημένης αβεβαιότητας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Γιώτης χαρακτήρισε μόνιμο στοίχημα την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ενώ αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο δήλωσε πως ξεδιπλώνει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

«Σε πείσμα των καιρών παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Η βιομηχανία τροφίμων συνεχίζει να επενδύει και να προκόβει», πρόσθεσε για να τη χαρακτηρίσει «σημαντικό πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή αβεβαιότητα».

Τα μεγέθη του κλάδου

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια τα μεγέθη του κλάδου ο κ. Γιώτης ανέφερε ότι η βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα έχει κύκλο εργασιών άνω των 26 δισ. ευρώ, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης με πάνω από 160.000 θέσεις εργασίας, ενώ το made in Greece ξεχωρίζει με εξαγωγές άνω των 7,4 δισ. ευρώ.