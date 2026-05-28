Γκίλφοϊλ:-Ο-Μάρκο-Ρούμπιο-αποτελεί-σπουδαίο-φίλο-της-Ελληνικής-Δημοκρατίας

«Χρόνια πολλά στο φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ», την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία τους με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό — ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας», τονίζει.

Happy Birthday to my friend, @SecRubio! Marco is an extraordinary champion of America First values, unwavering in his commitment to bolstering our national security, advancing American energy dominance, and delivering greater prosperity for the American people — in addition to… pic.twitter.com/gqWzJRpXnx — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 28, 2026

«Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα!», καταλήγει.

