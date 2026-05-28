Γκιουλέρ: Τα ελληνικά νησιά έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα – Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα

Τη… στρατιωτική στολή του έβαλε νοερά και πάλι ο Γιασάρ Γκιουλέρ σε προκλητική ομιλία του στην Αδριανούπολη στην οποία έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον, παρακολουθούμε με προσοχή όλες τις εξελίξεις και υπερασπιζόμαστε με μεγάλη αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των πιο ευαίσθητων επικεφαλίδων των πολιτικών ασφαλείας μας συγκαταλέγονται και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, ιδιαίτερα στη “Γαλάζια” και την “Ουράνια Πατρίδα” μας. Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ιδιαίτερα ότι η Τουρκία, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την περιοχή μας, πρωτίστως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενεργεί με μια αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, η οποία προτάσσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου» δήλωσε αρχικά ο Γκιουλέρ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Ωστόσο, προειδοποίησε εμφατικά, αυτή η προσέγγισή μας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια» υποστήριξε. «Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, είναι μαξιμαλιστικές και αντίκεινται στο πνεύμα των διεθνών συνθηκών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».

«Πρέπει επίσης να γνωρίζετε πολύ καλά (να καταστεί σαφές) ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας» ανέφερε ο Γκιουλέρ. «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η στάση μας στο ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας, της γαλήνης και των δικαιωμάτων των «Τουρκοκυπρίων» αδελφών μας είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία, όπως έκανε πάντα, έτσι και σήμερα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ομοεθνών της ως εγγυήτρια δύναμη, προστατεύοντας την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους» ανέφερε για τα Κατεχό,εμνα.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.