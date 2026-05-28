ΔΝΤ:-Ανθεκτική-μεν-η-ελληνική-οικονομία-στον-πόλεμο-αλλά-εκτεθειμένη-σε-κινδύνους

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να «κόψει ταχύτητα» στο 1,8% το 2026. Εύσημα για τις δημοσιονομικές επιδόσεις.

Την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις, χάρη στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, ζητώντας συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για πιο βιώσιμη και παραγωγική ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ δεν είναι καινούριες: το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχε ολοκληρώσει τη διαβούλευση του Άρθρου IV για την Ελλάδα και σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές προχώρησε στη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης των στελεχών του Ταμείου.

Ανάπτυξη και κίνδυνοι

Σύμφωνα με την έκθεση, το σοκ στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Next Generation EU στηρίζουν την ανάπτυξη. Το ΔΝΤ επισημαίνει επίσης ότι τα πρόσφατα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής διεύρυναν τη φορολογική βάση και περιόρισαν την αδήλωτη οικονομία, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να «κόψει ταχύτητα» στο 1,8% το 2026. Αν και οι αυξημένες δημόσεις επενδύσεις και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών λειτουργούν ενισχυτικά, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση λόγω του πολέμου αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,5%, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της χαμηλής συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και της περιορισμένης αύξησης της παραγωγικότητας.

Το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία παραμένουν κυρίως καθοδικοί, ιδιαίτερα σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων ή περαιτέρω κατακερματισμού του διεθνούς εμπορίου. Στους εγχώριους κινδύνους περιλαμβάνονται πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται νέα άνοδος του πληθωρισμού λόγω αυξήσεων στις τιμές εμπορευμάτων, μισθολογικών πιέσεων και επιπτώσεων από την κλιματική κρίση.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ χαιρετίζει τη σταθερή μακροοικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι αξιωματούχοι του Ταμείου σημειώνουν ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Next Generation EU στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, παρά τις πιέσεις από τον ενεργειακό κόστος και τον επίμονο πληθωρισμό.

Εύσημα για τις δημοσιονομικές επιδόσεις

Το ΔΝΤ επαινεί επίσης τη δημοσιονομική επίδοση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις κατά της φοροδιαφυγής συνέβαλαν στη διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και δημιουργούν περιθώρια για προσωρινά μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξήσεις στην ενέργεια. Παράλληλα, συνέστησε τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διατήρηση υψηλών δημόσιων επενδύσεων.

Για το τραπεζικό σύστημα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν διαχειρίσιμοι. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές στα stress tests, αν και το Ταμείο ζητά στενότερη παρακολούθηση της έκθεσης σε μεγάλες επιχειρήσεις και ταχύτερη αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος.

Τέλος, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι απαιτούνται φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, προτείνει επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη πολιτικών που θα βελτιώσουν την προσιτότητα της στέγασης και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.