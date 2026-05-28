ΕΕ:-Κυρώσεις-σε-Ισραηλινούς-εποίκους-όπως-και-στα-μέλη-του-Πολιτικού-Γραφείου-της-Χαμάς

Το Συμβούλιο της ΕΕ επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις σε τέσσερις οντότητες και τρία άτομα για καταχρήσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Στον κατάλογο του Συμβουλίου της ΕΕ περιλαμβάνονται εξτρεμιστές Ισραηλινούς εποίκους και οργανώσεις που τους υποστηρίζουν.

Σε ξεχωριστή δήλωση, το Συμβούλιο δήλωσε ότι θα διευρύνει επίσης το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ώστε να καλύπτει και μέλη του Πολιτικού Γραφείου (Πολιτμπιρό) της Χαμάς που προωθούν, υπερασπίζονται ή δικαιολογούν πράξεις βίας.

- Reuters