Εκτελέστηκε-δικηγόρος-που-δηλητηρίασε-τον-παραγωγό-του-«3-body-problem»-του-netflix

Εκτελέστηκε Κινέζος δικηγόρος που δολοφόνησε δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος συνέβαλε στην παραγωγή της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας του Netflix «3 Body Problem» (Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων).

Ο Xu Yao σκότωσε τον εργοδότη του, Lin Qi, το 2020, προσφέροντάς του χάπια προβιοτικών, τα οποία είχε δηλητηριάσει με τοξίνες που είχε αγοράσει από το σκοτεινό διαδίκτυο, σύμφωνα με το CNN. Εκείνη τη χρονιά, ο δικηγόρος είχε βοηθήσει τον επιχειρηματία να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για την προσαρμογή της διάσημης τριλογίας επιστημονικής φαντασίας του Liu Cixin, η οποία ξεκινά με το βιβλίο «The Three-Body Problem».

Ο δικηγόρος εκτελέστηκε την περασμένη Πέμπτη, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία από δικαστήριο της Σαγκάης. Η εταιρεία «Three Body Universe» -η οποία κάποτε ανήκε στον Lin Qi και είχε ως σκοπό την ανάπτυξη της πνευματικής ιδιοκτησίας της τριλογίας- εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας μας είναι ευγνώμονες για τη δικαιοσύνη που αποδόθηκε από το δικαστικό σύστημα».

Η δήλωση αποτίει φόρο τιμής στον Lin Qi, ο οποίος αναφερόταν ως εκτελεστικός παραγωγός στους τίτλους έναρξης της σειράς «3 Body Problem» του Netflix, όταν αυτή κυκλοφόρησε το 2024. Ο Lin ήταν μεγάλος θαυμαστής της τριλογίας του Liu και ονειρευόταν από καιρό να αναπτύξει τη σειρά.

Η δολοφονία με δηλητήριο

Μόλις λίγους μήνες αφότου η Netflix ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την παραγωγή της σειράς, ο επιχειρηματίας δηλητηριάστηκε και πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 2020, ενώ επέστρεφε με το αυτοκίνητο στο σπίτι του από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του, Yoozoo Games, στη Σαγκάη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πέθανε 10 ημέρες αργότερα, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με αναφορές των κινεζικών μέσων ενημέρωσης, στο σώμα του εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε τοξίνες, μεταξύ των οποίων και θανατηφόρα δηλητήρια όπως ο υδράργυρος και η τετροδοτοξίνη.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του Xu Yao ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη όπου καταδικάστηκε σε θάνατο. Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ο Xu είχε διαφωνίες με τον Lin σχετικά με θέματα διαχείρισης της εταιρείας και αποφάσισε να τον δηλητηριάσει.

Επίσης, δηλητηρίασε ροφήματα στα γραφεία δύο στελεχών με τα οποία είχε διαφωνίες, με αποτέλεσμα τέσσερις συνάδελφοι να αρρωστήσουν. Και οι τέσσερις επέζησαν.

Ο Xu Yao είχε ιδρύσει μια εμπορική εταιρεία στην Ιαπωνία για να προμηθευτεί τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και σε κάποιο σημείο, είχε 160 αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, ο Xu αντικατέστησε το περιεχόμενο καψουλών καφέ, φιαλών ουίσκι και μπουκαλιών νερού στα γραφεία των συναδέλφων του με χλωριούχο μεθυλυδράργυρο, μια οξεία τοξίνη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή επαφής. Στη συνέχεια, μετέτρεψε τις θανατηφόρες ουσίες σε χάπι, πριν τις προσφέρει ως δώρο στον Lin.