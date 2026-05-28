ΕΛΣΤΑΤ:-Θεαματική-άνοδος-στον-όγκο-της-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Φεβρουάριο

«Πάτησε γκάζι» η οικοδομική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τον δεύτερο μήνα του έτους εκδόθηκαν συνολικά 2.258 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, που αντιστοιχούν σε 598.618 τ.μ. επιφάνειας και 3.297.977 κ.μ. όγκου. Η οικοδομική δραστηριόητα παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 51,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον φετινό Φεβρουάριο ανήλθαν σε 2.240, που αντιστοιχούν σε 596.100 τ.μ. επιφάνειας και 3.285.520 κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 45,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδειες τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.518 τ.μ. επιφάνειας και 12.457 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, είναι 0,4%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025.

Την ίδια περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 10,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.