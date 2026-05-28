Επίδομα θέρμανσης: Αύριο η δεύτερη δόση – Ποιοι θα πάρουν και πόσα

Αύριο «κληρώνει» η δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 και χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν την καταβολή των ποσών, εφόσον έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή έχοντας ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο myΘέρμανση.

Επισημαίνεται ότι φέτος η ενίσχυση φθάνει έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου, ενώ το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ για ορεινούς οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, ενώ για να καταβληθεί η ενίσχυση οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα, ενώ κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Η πληρωμή αυτή έρχεται να ολοκληρώσει τον φετινό κύκλο της κρατικής ενίσχυσης, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα στους προϋπολογισμούς των πολιτών μετά τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα.

Η δόση της 31ης Ιουλίου

Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε τις πρώτες αγορές ενώ, εκτός από την αυριανή καταβολή που αφορά καταναλώσεις έως και τις 31 Μαΐου, έπεται ακόμη μία έως τις 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Ειδικότερα, οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Οι 2 προθεσμίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να προχωρήσει η ΑΑΔΕ στην εκταμίευση των ποσών, έπρεπε να έχουν τηρηθεί αυστηρά δύο βασικές προθεσμίες:

Τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις) έπρεπε να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2026.

Η καταχώριση των στοιχείων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τους διακινητές ή τους ίδιους τους δικαιούχους (ανάλογα με το είδος του καυσίμου) έως τις 30 Απριλίου 2026.

Το ακριβές ύψος της δεύτερης δόσης προκύπτει αφού αφαιρεθεί το ποσό της προκαταβολής (ή της πρώτης δόσης) που έλαβαν οι δικαιούχοι τον περασμένο Δεκέμβριο. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η αξία των τιμολογημένων αγορών να καλύπτει το απαιτούμενο ποσοστό της επιδότησης.

Αναλυτικότερα, το ποσό της εκκαθάρισης υπολογίζεται ως εξής:

αφαίρεση προκαταβολής: το ποσό που θα πιστωθεί αύριο ισούται με το συνολικό δικαιούμενο επίδομα (βάσει βαθμοημερών της περιοχής) μείον την προκαταβολή (60%) που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

κανόνας διπλάσιας αξίας: το τελικό ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) της συνολικής αξίας των τιμολογημένων αγορών που έγιναν. Αν οι αγορές ήταν χαμηλής αξίας, το υπόλοιπο της δόσης θα μειωθεί ανάλογα.

μηδενικό υπόλοιπο: εάν το ποσό που καταβλήθηκε δεν καλύπτει την προκαταβολή που ήδη έχει δοθεί, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θεωρείται μηδενικό και δεν θα ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, ενώ δεν θα καταβληθεί και η δεύτερη δόση.