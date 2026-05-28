Επιμένει-το-Ιράν-για-«άνευ-όρων»-επιστροφή-των-παγωμένων-περιουσιακών-του-στοιχείων:-«Οι-αντοχές-του-λαού-εξαντλούνται»

Το Ιράν εξακολουθεί να ζητά επίμονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρη και άνευ όρων επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Αλί Μπαγκερί Κανί.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και αναπαρήγαγε το -, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα ιρανικά κεφάλαια που έχουν παγώσει λόγω των αμερικανικών κυρώσεων πρέπει να επιστραφούν «στο σύνολό τους και χωρίς όρους».

Το ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, μαζί με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο η ιρανική πλευρά επιδιώκει να μεταθέσει τις ουσιαστικές συζητήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στις βασικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.

Ο Αζιζί, ο οποίος δεν θεωρείται ότι συμμετέχει άμεσα στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του», τις οποίες προσδιόρισε ως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, τη διατήρηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ταλαντεύεται ανάμεσα στις απειλές και στις εκκλήσεις για συμφωνία», επιδιώκοντας, όπως ανέφερε, να εξέλθει από το στρατηγικό αδιέξοδο.

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις παραμένει το μέλλον περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες «θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία», προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει». «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό, αλλά θα φτάσουμε εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε απλώς θα χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά».

«Εξαντλούνται οι αντοχές του ιρανικού λαού»

Παράλληλα, η Wall Street Journal επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι «ο λαός δεν μπορεί να αντέξει για πάντα τον αμερικανικό αποκλεισμό» στα λιμάνια του, προσθέτοντας ότι ούτε η Τεχεράνη μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον την πολεμική κατάσταση.

Ο ίδιος αξιωματούχος φέρεται να ανέφερε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα του Ιράν επαρκούσαν για λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τι χάνει το Ιράν από τον αμερικανικό αποκλεισμό στα λιμάνια του

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια και στις θαλάσσιες οδούς γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, καθώς το Ιράν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων, όπως πετροχημικά, πλαστικά και αγροτικά αγαθά.

Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ιρανικές Αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, της μοναδικής θαλάσσιας διόδου εξόδου από τον Περσικό Κόλπο. Σε καιρό ειρήνης, μέσω του περάσματος αυτού διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι ΗΠΑ απάντησαν, «φράζοντας» ουσιαστικά την κίνηση στα λιμάνια του.

Η Τεχεράνη βλέπει, πλέον, τα πετρελαϊκά της έσοδα να μειώνονται με ταχείς ρυθμούς, καθώς ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζει να πλήττει το εμπόριο και τις εξαγωγές της χώρας.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Μίαντ Μαλέκι, ανώτερου ερευνητή στο συντηρητικό αμερικανικό ίδρυμα Foundation for Defense of Democracies, την οποία δημοσίευσε τον Απρίλιο η Deutsche Welle, το Ιράν χάνει περίπου 435 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως – περίπου 375 εκατομμύρια ευρώ – από το εμπόριο, με σχεδόν τα δύο τρίτα των απωλειών να προέρχονται από τις εξαγωγές, κυρίως αργού πετρελαίου.

Με τον αμερικανικό αποκλεισμό να έχει ξεπεράσει τις 40 μέρες, οι απώλειες στα δημόσια οικονομικά του Ιράν υπολογίζεται ότι έχουν ήδη φτάσει τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τον Μαλέκι, το ποσό αυτό προστίθεται στις ζημιές ύψους περίπου 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μπουρτζού Οζτσελίκ, ανώτερη ερευνήτρια στο βρετανικό Royal United Services Institute, εκτίμησε ότι το Ιράν ίσως απέκτησε «δυσανάλογη γεωπολιτική επιρροή» μέσω των πυραυλικών επιθέσεων κατά πλοίων και χωρών του Κόλπου, ωστόσο πλέον δέχεται ισχυρό πλήγμα από τη διατάραξη των δικών του πετρελαϊκών εξαγωγών. «Παρά τη ρητορική της Τεχεράνης περί ανθεκτικότητας του καθεστώτος, η οικονομία της δεν είναι άτρωτη απέναντι σε έναν αποκλεισμό», δήλωσε η Οζτσελίκ στη Deutsche Welle.