Ευρωπαϊκές-αγορές:-Πτώση-δεικτών-παρά-το-ράλι-στις-μετοχές-άμυνας

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας σημείωσαν άνοδο μετά την επικύρωση από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας συμφωνίας δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ (104,6 δισ. δολαρίων) με την ΕΕ, ενώ οι ευρύτεροι ευρωπαϊκοί δείκτες υποχώρησαν την Πέμπτη 28/5, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαμορφώθηκε 0,49% χαμηλότερα στις 625,10 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -0,30% στις 25.102,61 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -0,75% στις 10.425,96 μονάδες

Γαλλικός CAC: -0,23% στις 8.188,87 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +0,50% στις 49.825,32 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,44% στις 18.299,30 μονάδες

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν την πτωτική πορεία των αγορών Ασίας-Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν αντικρουόμενα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο και ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει «κάθε ευκαιρία για επιτυχία» στη διπλωματική οδό, υπογραμμίζοντας πως προτιμά τη «διαπραγματευτική λύση».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί να επαναφέρει τη εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα από μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σχετικό δημοσίευμα περί μνημονίου κατανόησης «πλήρη κατασκευή».

Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το MS Now την Τετάρτη. Οι ενέργειες αυτές ήταν «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας», όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικού τομέα κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, μετά την επικύρωση από την ουκρανική Βουλή συμφωνίας δανείου 90 δισ. ευρώ με την ΕΕ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Σουηδία, ενώ σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Reuters, αναμένεται από κοινού ανακοίνωση με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον για συμφωνία προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών Gripen.

Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει επιστολή προθέσεων τον περασμένο Οκτώβριο για πιθανή πώληση έως και 150 μαχητικών Saab Gripen στην Ουκρανία.

Ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense ενισχύθηκε κατά 1,1%, με τη μετοχή της Saab να καταγράφει άνοδο 5%. Η γερμανική Renk ενισχύθηκε κατά 4,1%, ενώ οι μετοχές των Exail Technologies και Rheinmetall σημείωσαν άνοδο 9,6% και 3,1% αντίστοιχα.

Στον τομέα των εταιρικών αποτελεσμάτων, η ισπανική eDreams σημείωσε άνοδο 10% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο, καθώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 52,2 εκατ. ευρώ για το τελευταίο οικονομικό τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά με αύξηση της συνδρομητικής της βάσης κατά 9% σε ετήσια βάση.

Η πολωνική ενεργειακή εταιρεία Orlen ανακοίνωσε αύξηση 22,8% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 2,5%.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, καθώς ο βασικός δείκτης πληθωρισμού έφτασε στο 3,3% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, διαμορφώνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%.