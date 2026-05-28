ΗΠΑ:-Κυρώσεις-στον-φορέα-του-Ιράν-για-την-διαχείριση-των-Στενών-του-Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου τον φορέα που έχει συστήσει το Ιράν για τη διαχείριση του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας στενό.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ιρανικός φορέας αναγκάζει τα πλοία να πληρώνουν «παράνομα διόδια» και να υποβάλλουν «ευαίσθητες» πληροφορίες με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση από το στενό, με τα κεφάλαια να διοχετεύονται απευθείας στους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας–που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»–από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων σε όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

Οι νέες κυρώσεις αποτελούν μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στην ηγεσία του Ιράν για να συμφωνηθούν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου.