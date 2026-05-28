ΗΠΑ: Σε υψηλό 3 ετών ο PCE τον Απρίλιο – Στο 3,8%

Η Fed θεωρεί τον δείκτη PCE ως το πιο ακριβές βαρόμετρο των τάσεων του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και είναι ο αγαπημένος της για καταμέτρηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα των Αμερικανών ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ καθώς τον Απρίλιο κλιμακώθηκε σε ετήσια βάση, σε υψηλό 3 χρόνων, πιθανώς αναγκάζοντας την Fed να διατηρήσει συσταλτική και περιοριστική τη νομισματική της πολιτική.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE – Personal Consumption Expenditures) επιταχύνθηκε 0,4% για τον μήνα ενώ έτρεξε με 3,8% σε ετήσια βάση, με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones να αναμένουν μετρήσεις 0,5% και 3,8%, αντιστοίχως.

Ο δομικός δείκτης όπου εξαιρούνται τα τρόφιμα και η ενέργεια, ανέβασε ταχύτητα 0,2% για τον μήνα και 3,3% για το έτος, έναντι εκτιμήσεων 0,3% και 3,3%. Μόλις πριν από ένα χρόνο, ο πληθωρισμός είχε επιβραδυνθεί στο 2,3%. Ωστόσο, οι τιμές άρχισαν να αυξάνονται ξανά, πρώτα λόγω των δασμών Τραμπ και πιο πρόσφατα, από το ράλι τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι τιμές αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τον ετήσιο στόχο του 2% της Fed, πέντε χρόνια αφότου η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε μια προσπάθεια να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στα χαμηλά προπανδημικά πληθωριστικά επίπεδα.

Η Fed θεωρεί τον δείκτη PCE ως το πιο ακριβές βαρόμετρο των τάσεων του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και είναι ο αγαπημένος της για καταμέτρηση, με τα κολλώδη χαρακτηριστικά του να την εμποδίζουν να μειώσει τα επιτόκια.

Σε άλλα οικονομικά νέα την Πέμπτη, η άνοδος του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη. Το ΑΕΠ επιταχύνθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,6% σύμφωνα με αναθεωρημένη ένδειξη ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Απρίλιο. Ωστόσο, τα εισοδήματα παρέμειναν αμετάβλητο, έναντι της εκτίμησης για αύξηση 0,4%.