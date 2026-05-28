Η κορυφαία εταιρεία προφυλακτικών στον κόσμο στο «κόκκινο» – Θα αντέξει την πίεση;

Η Μαλαισία μπορεί να μην κυριαρχεί πλέον στην παγκόσμια παραγωγή καουτσούκ όπως την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, όμως παραμένει η έδρα της μεγαλύτερης βιομηχανίας προφυλακτικών στον κόσμο.

Η Karex παράγει περισσότερα από 5 δισ. προφυλακτικά ετησίως — περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής — προμηθεύοντας τόσο δικές της μάρκες όσο και κολοσσούς όπως οι Durex και Trojan, αλλά και δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Economist τον τελευταίο καιρό όμως η εταιρεία δείχνει να χάνει τη δυναμική της.

Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά περίπου ένα τρίτο από τις αρχές του έτους, ενώ στις 25 Μαΐου ανακοίνωσε δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία λειτουργική ζημία. Οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 ήταν μειωμένες πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι.

Ο Τραμπ, οι δασμοί και ο πόλεμος με το Ιράν

Η Karex αποδίδει μεγάλο μέρος της πίεσης στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι περικοπές στον αμερικανικό προϋπολογισμό διεθνούς βοήθειας έχουν περιορίσει τις δαπάνες διεθνών οργανισμών υγείας για προϊόντα αντισύλληψης, όπως εξηγεί ο Economist.

Την ίδια ώρα, οι δασμοί και η αποδυνάμωση του δολαρίου επιβαρύνουν την εταιρεία, ενώ η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν έχει εκτοξεύσει το κόστος βασικών πρώτων υλών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γκο Μιά Κιατ, προειδοποίησε ήδη από τον Απρίλιο ότι οι τιμές υλικών όπως το λάδι σιλικόνης — που χρησιμοποιείται ως λιπαντικό — και το αλουμίνιο για τις συσκευασίες αυξάνονται λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ως απάντηση, η Karex σχεδιάζει αυξήσεις τιμών της τάξης του 20%-30%, αν και υπάρχει φόβος ότι αυτό θα απομακρύνει καταναλωτές.

Από την πανδημία στη νέα μάχη επιβίωσης

Η εταιρεία είχε μόλις αρχίσει να ανακάμπτει από την περίοδο της πανδημίας. Στην αρχή της Covid-19 πολλοί ανέμεναν έκρηξη στις πωλήσεις προφυλακτικών λόγω των lockdowns, όμως τελικά τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες αύξησαν το κόστος παραγωγής και συμπίεσαν τα κέρδη.

Η Karex κατέγραψε ζημίες στα οικονομικά έτη 2021 και 2022, πριν επιστρέψει σταδιακά σε τροχιά ανάκαμψης.

Παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία επιχειρεί τώρα να επανέλθει με νέα προϊόντα. Πρόσφατα παρουσίασε τα πρώτα προφυλακτικά από συνθετικό νιτρίλιο, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και θεωρούνται φθηνότερα στην παραγωγή από το παραδοσιακό λάτεξ — αν και και εδώ το κόστος πιέζεται, καθώς το νιτρίλιο βασίζεται σε παράγωγα πετρελαίου.

Για τους επενδυτές, το μήνυμα της αγοράς παραμένει σαφές: παρά τις πιέσεις, ίσως να είναι ακόμη νωρίς για να… αποσυρθούν.