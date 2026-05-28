Κουταρέλλη:-Η-Ελλάδα-βρίσκεται-ανάμεσα-στις-τελευταίες-χώρες-της-Ευρώπης-ως-προς-τη-συμμετοχή-γυναικών-στα-Διοικητικά-Συμβούλια

Η Μαρίνα Κουταρέλλη τόνισε ότι η κουλτούρα στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Στη σημερινή γενιά, τη Gen Z, και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τη σύγχρονη ηγεσία επικεντρώθηκε η Μαρίνα Κουταρέλλη, CEO της Communication Lab, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Spetses Mini Marathon, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Στην αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Κουταρέλλη τόνισε ότι η κουλτούρα στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Όπως σημείωσε, μέρος της επιτυχίας διοργανώσεων, όπως το Spetses Mini Marathon, βασίστηκε στη διαφορετική προσέγγιση που αναπτύχθηκε μέσα από την ουσιαστική επαφή με την τοπική κοινωνία και τους μαθητές. Ανέφερε, επίσης, ότι οι Σπέτσες επιλέχθηκαν στρατηγικά για τη διοργάνωση, έπειτα από επαφές με το Υπουργείο Τουρισμού, με στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου αθλητικής εμπειρίας σε έναν εύκολα προσβάσιμο προορισμό.

Σε ερώτηση σχετικά με την ηγεσία, η CEO της Communication Lab απάντησε ότι ηγέτης είναι αυτός που δίνει το παράδειγμα στον εργαζόμενο, με στόχο η ομάδα να παραμένει δημιουργική και ανανεωμένη. Όπως ανέφερε, με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα καθημερινό περιβάλλον στο οποίο όλοι συνυπάρχουν με αντίστοιχες ευθύνες και συμμετέχουν ουσιαστικά στο όραμα της εταιρείας.

Αναφερόμενη στην παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, η κυρία Κουταρέλλη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια. Όπως σημείωσε, ακόμη και όταν συμμετέχουν γυναίκες σε ΔΣ, αυτό συμβαίνει συχνά προκειμένου υπάρξει η σωστή ποσόστωση σύμφωνα με το νόμο.

Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Gen Z και η συμπεριφορά της απέναντι στην αγορά εργασίας. Η κυρία Κουταρέλλη επισήμανε ότι πρόκειται για μια γενιά με έντονη δημιουργικότητα και ταχύτητα αντίληψης, η οποία όμως παρουσιάζει δυσκολίες ως προς τη διαχείριση, καθώς έχει μεγαλώσει μέσα σε διαδοχικές κρίσεις. Αυτό, όπως εξήγησε, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι εργαζόμενοι να επικεντρώνονται περισσότερο στο παρόν, χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, υποστήριξε ότι οι ηγέτες οφείλουν να κατανοήσουν τη θέση των νεότερων εργαζομένων και να προχωρήσουν μαζί τους στο μέλλον, συνδυάζοντας το δια ζώσης με το ψηφιακό περιβάλλον, δημιουργώντας το λεγόμενο phygital μοντέλο.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Αλεξία Τασούλη.