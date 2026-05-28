Νέα-μελέτη:-Το-Χονγκ-Κονγκ-εκθρόνισε-την-Ελβετία-στη-διαχείριση-πλούτου

«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη περιφερειοποίηση των ροών κεφαλαίων, με το Χονγκ Κονγκ ως νικητή στην Ασία και την Ελβετία ως πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη»

Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ελβετία στη διαχείριση του διασυνοριακού πλούτου, σύμφωνα με μελέτη της Boston Consulting Group (BCG) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με βάση τα ποσά διαχειριζόμενων ξένων κεφαλαίων το 2025.

Η διαφορά ανέρχεται σε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς τα ποσά ξένων περιουσιακών στοιχείων (που μετατράπηκαν σε δολάρια ΗΠΑ για να διευκολυνθεί η σύγκριση) ανέρχονται σε 2.950 δισεκατομμύρια δολάρια στο Χονγκ Κονγκ και σε 2.946 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ελβετία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρίας.

Η μελέτη αποδίδει αυτήν τη διαφορά σε «ροές κεφαλαίων που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα» οι οποίες οδήγησαν σε μια ταχύτερη ανάπτυξη στο Χονγκ Κονγκ, με αύξηση το 2025 των διαχειριζόμενων ξένων περιουσιακών στοιχείων κατά 10,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, έναντι αύξησης 7,6% στην Ελβετία.

Με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις εμπορικές αβεβαιότητες, οι διασυνοριακές ροές πλούτου «εντατικοποιήθηκαν» το 2025, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 8,4% για να ανέλθουν σε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, με τους επενδυτές να επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη περιφερειοποίηση των ροών κεφαλαίων, με το Χονγκ Κονγκ ως νικητή στην Ασία και την Ελβετία ως πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μάικλ Κάλις, συνεργάτης της BCG στη Ζυρίχη και εκ των συντακτών της μελέτης, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η Ελβετία παραμένει ωστόσο «ένα κεντρικό χρηματοπιστωτικό μέρος, σταθερό και ουδέτερο σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον», τονίζεται στη μελέτη.

Σε επικοινωνία με το AFP, η Ελβετική Ένωση Τραπεζιτών επισημαίνει ότι «αυτή η εξέλιξη έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια», με την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα να είναι «εξαιρετικά ισχυρή», από την οποία «επωφελείται άμεσα» το Χονγκ Κονγκ.

Οι ελβετικές τράπεζες είναι επίσης εκεί «παρούσες», προστίθεται, καθώς η Ασία είναι ένας από τους μοχλούς ανάπτυξής τους.

«Για το μέλλον της Ελβετίας, το ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα καθοριστικό», διευκρινίζεται ωστόσο, θεωρώντας «απαραίτητο οι κανονισμοί να παραμείνουν στοχευμένοι».

Μετά τη μελέτη αυτή, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζουν την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κέντρου τους.

«Καθώς το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίζεται προς την Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπογραμμίζουν περαιτέρω τον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως ‘ασφαλούς τόπου’, αντανακλώντας την ελκυστικότητα της πόλης ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού κέντρου», σχολίασε ο Κρίστοφερ Χούι, ο υπουργός Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικών του Χονγκ Κονγκ.

