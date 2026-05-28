Οι-διαπραγματευτές-ΗΠΑ-Ιράν-συμφώνησαν-κατ’-αρχήν-για-παράταση-της-εκεχειρίας-κατά-60-ημέρες:-Αναμένεται-η-έγκριση-του-Τραμπ,-δεν-συμφωνεί-ο-Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει το Axios.

Προσθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση.

Πληροφορίες από το i24news αναφέρουν ότι η συμφωνία είναι μεταξύ των διαπραγματευτών. Ωστόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε «ναι».

«Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Τι προβλέπει το μνημόνιο: Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα είναι «απεριόριστη», δηλαδή χωρίς διόδια και άλλες παρενοχλήσεις. Επιπλέον, το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το Στενά εντός 30 ημερών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί αλλά αναλογικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας της εμπορικής ναυτιλίας.

Τρίτον, το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Θα ορίζει επίσης ότι τα πρώτα θέματα που θα διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών θα είναι ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πώς αντιμετωπιστεί ο εμπλουτισμός.

Τέλος, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για έναν μηχανισμό ώστε να αρχίσει το Ιράν να λαμβάνει εμπορεύματα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η πληροφορία για τη σύγκλιση των δύο πλευρών έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση πιθανότατα στο Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα», υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Axios σημειώνει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη πρόοδο στον διπλωματικό τομέα από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο μια τελική συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα απαιτούσε περισσότερες -και εντατικές- διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν συμφωνηθεί σε μεγάλο βαθμό ως Τρίτη (26/5), αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση της ηγεσίας τους.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν την απαραίτητη έγκριση και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, πάντως το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας και αυτός ζήτησε να του δοθούν μερικές ημέρες για να το σκεφτεί.