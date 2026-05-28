Οι-κορυφαίες-οικονομίες-της-ΕΕ-δεσμεύονται-να-επιταχύνουν-τη-χρηματοοικονομική-ενοποίηση

Οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να επιταχύνουν την ενοποίηση των χρηματοοικονομικών τους αγορών, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να καλύψει το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί εδώ και χρόνια να ενοποιήσει τις κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές της, με στόχο να προσφέρει καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στους πολίτες της ΕΕ και να απελευθερώσει περισσότερα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ιδέα παρέμενε στάσιμη επί χρόνια λόγω διαφωνιών μεταξύ των κρατών-μελών, όμως απέκτησε νέα ώθηση καθώς η κινεζική βιομηχανία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνονται υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, μιλώντας πριν από τις συνομιλίες με πέντε Ευρωπαίους ομολόγους του στο Βερολίνο, δήλωσε ότι υπάρχουν «στιγμές που χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη — και τώρα είναι μία τέτοια στιγμή».

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο «πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε τις κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να καταργήσουμε τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο, να διευκολύνουμε τους επενδυτές να επενδύουν στην Ευρώπη και να κάνουμε ευκολότερη τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες», ανέφερε.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, «πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς», είπε. «Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα εθνικά μας όρια αν θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη.»

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, πρόσθεσε ότι χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες «ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα σταματήσουν να κατευθύνονται αλλού και θα παραμείνουν στην Ευρώπη για να χρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκές λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».

«Το κάνουμε αυτό για τους πολίτες μας· θέλουμε οι Ευρωπαίοι να είναι περήφανοι που επενδύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες», δήλωσε.

Εκτός των Κλίνγκμπαϊλ και Λεσκίρ στις επαφές συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, μια ομάδα χωρών γνωστή ως «E6».

Το τελευταίο σχέδιο της ΕΕ για την ενοποίηση των αγορών ονομάζεται «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων» (Savings and Investments Union) και βασίζεται σε προηγούμενο εγχείρημα.

Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει διαφωνίες, ιδιαίτερα σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξει κεντρική εποπτεία των αγορών.

Ενώ οι χώρες του E6 υποστηρίζουν αυτή την ιδέα, άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Ορισμένοι έχουν, πάντως, αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μια ομάδα κρατών της ΕΕ να προχωρήσει πρώτη, πριν από το σύνολο των 27 κρατών-μελών της Ένωσης.