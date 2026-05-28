Ουγγαρία:-Ο-πρωθυπουργός-Μαγιάρ-ανακοίνωσε-ότι-η-συμφωνία-για-τα-ευρωπαϊκά-κεφάλαια-έχει-ολοκληρωθεί

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια συμφωνία για την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «πολύ κοντά», καθώς υπάρχει συμφωνία με τις Βρυξέλλες σε πολλά θέματα, αν και παραμένουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Μαγιάρ έφτασε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να διαπραγματευτεί την αποδέσμευση κονδυλίων της ΕΕ που είχαν παγώσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση με επικεφαλής τον Βίκτορ Όρμπαν. Η ΕΕ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με τα πρότυπά της σχετικά με το κράτος δικαίου και τις εγγυήσεις κατά της διαφθοράς.

«Δεν θέλω να το χλευάσω, αλλά τώρα είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε ο Μαγιάρ σε βίντεο που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Μαγιάρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σχεδίαζε να υπογράψει μια πολιτική συμφωνία για τα κονδύλια της ΕΕ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.

Η αποδέσμευση κονδυλίων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ουγγρική οικονομία, η οποία βρίσκεται πρακτικά σε στασιμότητα εδώ και τρία χρόνια, καθώς και για τον σοβαρά πιεσμένο κρατικό προϋπολογισμό της Ουγγαρίας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης την Παρασκευή, για να διευθετηθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια εκτεταμένων προπαρασκευαστικών συνομιλιών.

Σημείωσε δε ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, αν και «έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πολλά σημαντικά ζητήματα».

Αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Επίσης, δήλωσε ότι σύντομα θα υποβάλει το επίσημο αίτημα της Ουγγαρίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η νέα ουγγρική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να αποδεσμεύσει το μερίδιο της Ουγγαρίας από τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ πριν από την προθεσμία της 31ης Αυγούστου: 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε φθηνά δάνεια. Περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ έχουν επίσης παγώσει, αλλά η χώρα έχει αρκετά χρόνια για να έχει πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα.

Σχετικά με το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, ο Μαγιάρ επανέλαβε ότι η Ουγγαρία θα συμφωνούσε στην έναρξη συνομιλιών με την Ουκρανία μόνο εάν υπάρξει συμφωνία για τα δικαιώματα των μειονοτήτων των Ούγγρων εθνοτικών στην Ουκρανία. Είπε ότι οι συνομιλίες για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι «ενθαρρυντικές».

- Reuters