Ο-κλάδος-των-logistics-συνεισφέρει-με-10,8%-στο-ΑΕΠ-και-5,75%-στην-ΑΠΑ

Στα 25,5 δις ευρώ ετησίως η συνεισφορά του κλάδου logistics στο ελληνικό ΑΕΠ. «Αυτή είναι η πραγματική ανάπτυξη του κλάδου», αναφέρει ο Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κλάδος των logistics συνεισφέρει με €25,5 δις (10,8%) στο ελληνικό ΑΕΠ και με €11,8 δις (5,75%) στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Συ.Σ.Πα.Λ μιλώντας στο 2nd Supply Chain & Logistics Summit @ Grecotel La Riviera που διοργάνωσε η Boussias events.

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής αφορά στην αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου των logistics κατά 2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία. «Από τα 23,5 δισ. ανεβήκαμε στα 25,5 δισ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κλάδου», ανέφερε ο ίδιος απευθυνόμενος στο κοινό του summit.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής, η καθαρή συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανέρχεται πλέον στα 11,8 δισ. ευρώ (5,75%), στοιχείο που –σύμφωνα μετον Δρ. Ζεϊμπέκη «καταδεικνύει τη δυναμική και τις σημαντικές προοπτικές του κλάδου».

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση (Δείκτης LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2023, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στις υποδομές και στην ανταγωστικότητα. «Στοίχημα αποτελεί η Ελλάδα να αναρριχηθεί στο Top-10 της κατάταξης» σχολίασε ο ίδιος.

Όσο αφορά στο εργατικό δυναμικό σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής, το 5,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας εργάζεται στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης. Αυτό μεταφράζεται σε 236 χιλ. εργαζόμενους. «Η ανάγκη για προσωπικό είναι ιδιαίτερα έντονη (υψηλή ζήτηση για οδηγούς φορτηγών & στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας). Ο κλάδος εμφανίζει έντονη έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα οδηγών κατηγοριών Γ και Δ. Υπάρχει ανάγκη για reskilling και upskilling εργαζομένων, τόσο σε ψηφιακές όσο και σε τεχνικές δεξιότητες» ανέφερε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η ζήτηση για στελέχη εφοδιαστικής σε όλα τα επίπεδα αυξάνεται, ενώ η παραγωγικότητα πιέζεται από την έλλειψη επαρκούς και κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού» εξήγησε ο ίδιος.

Ο κ. Ζειμπέκης έκανε ειδική αναφορά στις μεταφορές των εμπορευμάτων. «H οδική μεταφορά κυριαρχεί στις μεταφορές με μερίδιο 64%. Ωστόσο, ο στόλος εμφανίζει σημαντική υστέρηση, καθώς είναι γηρασμένος και περιορισμένης χωρητικότητας, με τη μέση ηλικία των βαρέων φορτηγών να φτάνει τα 23 έτη έναντι 13,9 ετών αντίστοιχα στην Ευρώπη. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών με ενίσχυση της σιδηροδρομικής χρήσης» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Αναφορά έγινε και στα λιμάνια της χώρας. «Ο Πειραιάς αποτελεί το 5ο λιμάνι στην Ευρώπη αν και έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, κατατάσσεται στην 37η θέση παγκοσμίως. Η Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως βασική πύλη προς τα Βαλκάνια, διαθέτοντας ήδη δύο dry ports και υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης. Η Αλεξανδρούπολη, τέλος, έχει αναδειχθεί σε κομβικό σημείο με τριπλό ρόλο: ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, γεωστρατηγικός πυλώνας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και σημαντικός κόμβος μεταφορών και logistics» σχολίασε ο ίδιος.

Άλλα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι: