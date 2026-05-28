Ο-κλάδος-των-logistics-συνεισφέρει-με-10,8%-στο-ΑΕΠ-και-5,75%-στην-ΑΠΑ

Στα 25,5 δις ευρώ ετησίως η συνεισφορά του κλάδου logistics στο ελληνικό ΑΕΠ. «Αυτή είναι η πραγματική ανάπτυξη του κλάδου», αναφέρει ο Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης.
Ο κλάδος των logistics συνεισφέρει με €25,5 δις (10,8%) στο ελληνικό ΑΕΠ και με €11,8 δις (5,75%) στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Συ.Σ.Πα.Λ μιλώντας στο 2nd Supply Chain & Logistics Summit @ Grecotel La Riviera που διοργάνωσε η Boussias events.
Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής αφορά στην αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου των logistics κατά 2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία. «Από τα 23,5 δισ. ανεβήκαμε στα 25,5 δισ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κλάδου», ανέφερε ο ίδιος απευθυνόμενος στο κοινό του summit.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής, η καθαρή συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανέρχεται πλέον στα 11,8 δισ. ευρώ (5,75%), στοιχείο που –σύμφωνα μετον Δρ. Ζεϊμπέκη «καταδεικνύει τη δυναμική και τις σημαντικές προοπτικές του κλάδου».
Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση (Δείκτης LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2023, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στις υποδομές και στην ανταγωστικότητα. «Στοίχημα αποτελεί η Ελλάδα να αναρριχηθεί στο Top-10 της κατάταξης» σχολίασε ο ίδιος.
Όσο αφορά στο εργατικό δυναμικό σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής, το 5,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας εργάζεται στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης. Αυτό μεταφράζεται σε 236 χιλ. εργαζόμενους. «Η ανάγκη για προσωπικό είναι ιδιαίτερα έντονη (υψηλή ζήτηση για οδηγούς φορτηγών & στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας). Ο κλάδος εμφανίζει έντονη έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα οδηγών κατηγοριών Γ και Δ. Υπάρχει ανάγκη για reskilling και upskilling εργαζομένων, τόσο σε ψηφιακές όσο και σε τεχνικές δεξιότητες» ανέφερε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η ζήτηση για στελέχη εφοδιαστικής σε όλα τα επίπεδα αυξάνεται, ενώ η παραγωγικότητα πιέζεται από την έλλειψη επαρκούς και κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού» εξήγησε ο ίδιος.
Ο κ. Ζειμπέκης έκανε ειδική αναφορά στις μεταφορές των εμπορευμάτων. «H οδική μεταφορά κυριαρχεί στις μεταφορές με μερίδιο 64%. Ωστόσο, ο στόλος εμφανίζει σημαντική υστέρηση, καθώς είναι γηρασμένος και περιορισμένης χωρητικότητας, με τη μέση ηλικία των βαρέων φορτηγών να φτάνει τα 23 έτη έναντι 13,9 ετών αντίστοιχα στην Ευρώπη. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών με ενίσχυση της σιδηροδρομικής χρήσης» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Αναφορά έγινε και στα λιμάνια της χώρας. «Ο Πειραιάς αποτελεί το 5ο λιμάνι στην Ευρώπη αν και έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, κατατάσσεται στην 37η θέση παγκοσμίως. Η Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως βασική πύλη προς τα Βαλκάνια, διαθέτοντας ήδη δύο dry ports και υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης. Η Αλεξανδρούπολη, τέλος, έχει αναδειχθεί σε κομβικό σημείο με τριπλό ρόλο: ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, γεωστρατηγικός πυλώνας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και σημαντικός κόμβος μεταφορών και logistics» σχολίασε ο ίδιος.
Άλλα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι:
- Παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη των 3PL εταιρειών, αν και η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους εξακολουθεί να έχει σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης. Οι εταιρείες 3PL προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ωστόσο χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο σε αυτοματισμούς και εκπαίδευση προσωπικού, ώστε να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
- Στην Αττική αναμένονται 800.000 τ.μ. νέων σύγχρονων αποθηκών εντός διετίας, με τις περισσότερες να είναι ήδη προμισθωμένες.
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, αν και η αγορά είναι πιο πίσω, οι επενδύσεις προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ.
- Σημαντικά εμπόδια στις διαδικασίες logistics των επιχειρήσεων αποτελούν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το επίπεδο κατάρτισης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, η χαμηλή υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων από μικρές επιχειρήσεις και η απουσία μεσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.
- Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προσέλκυση διεθνούς φορτίου κρίσιμες παρεμβάσεις αποτελούν ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η δημιουργία οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων logistics εθνικής εμβέλειας (όπως Θριάσιο και Γκόνος), η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου, η προώθηση των Ελληνικών logistics στο εξωτερικό, καθώς και η υλοποίηση νέων οδικών υποδομών.
- Στο επίπεδο της διακυβέρνησης, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία Ειδικής ή Γενικής Γραμματείας Εφοδιαστικής, η οποία θα έχει τον συντονισμό και την υποστήριξη της ανάπτυξης του κλάδου και θα αποτελεί την επισπεύδουσα αρχή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.
- Καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, όπως αυτοματισμοί, ρομποτικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, με τις μεγαλύτερες εταιρείες να πρωτοστατούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει καθοριστικά τον ρυθμό υιοθέτησης των τεχνολογιών αιχμής.
- Η αειφόρος ανάπτυξη αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω πρακτικών όπως η χρήση πιστοποιημένων κτιρίων LEED, η αξιοποίηση πράσινων οχημάτων, η ανακύκλωση, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αποθηκευτικούς χώρους και ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος. Οι πρακτικές αυτές όχι μόνο μειώνουν το λειτουργικό κόστος, αλλά ενισχύουν την ελκυστικότητα των εταιρειών προς νέους πελάτες και βελτιώνουν τη συνολική τους οικονομική αποτίμηση.
