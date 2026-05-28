Πιερρακάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-άκουσα-από-τα-χείλη-του-Τσίπρα-ομιλία-του-χθες,-αλλά-ρητορική-του-προχθές

Αιχμές για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίασή του στο Θησείο άφησε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν άκουσε κάτι πραγματικά νέο από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο» ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως όσα παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν «μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο» και «μια επανάληψη πολλών πραγμάτων που είχαν ειπωθεί και στο παρελθόν».

Ο υπουργός στάθηκε και στην ονομασία του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ), σημειώνοντας με χιούμορ: «Το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι ότι αν το κόμμα λέγεται ΕΛΑΣ, τότε η νεολαία του θα λέγεται ΕΠΟΝ».

«Αυτοί οι εμφυλιοπολεμικοί συνειρμοί δεν είναι και πολύ ευχάριστοι. Είμαστε στο 2026, δεν χρειάζεται. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε, το πλήρωσε με αίμα. Κυριολεκτικά στο παρελθόν, μεταφορικά στη συνέχεια» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού παρέπεμπε περισσότερο στο παρελθόν παρά σε μια νέα πολιτική πρόταση.

«Δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει στο 2026» σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά και σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας ότι δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του.

«Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας» σχολίασε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υποτιμά καμία πολιτική πρωτοβουλία και πως αναμένει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ καμία πολιτική πρόταση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις προτάσεις. Αλλά περιμένω να ακούσω την ουσία, το τι έχουμε να πούμε» κατέληξε.

«Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με τον κ. Πιερρακάκη να επισημαίνει πως στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ένα οριζόντιο μέτρο που έχει ληφθεί αφορά το diesel, καθώς αυτό έρχεται και επιδρά πληθωριστικά στην οικονομία.

Ενώ λοιπόν συντριπτικά επιλέγουμε εμείς ως χώρα και η Κομισιόν ως κατεύθυνση τα μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, παραμετροποιημένα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για τα λιπάσματα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για την αμόλυβδη, ειδικά για το diesel έχουμε αξιολογήσει ότι θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο είναι προσωρινό. Είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις επιχειρήσεις, άρα ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό.

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος. «Αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα Στενά του Ορμούζ και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70», όπως είπε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στη συνεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα Στενά μετά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέβαια και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες».

