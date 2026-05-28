Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφάλειας η βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα – Ανάγκη για συνέργειες

Σήμερα η συζήτηση για την παραγωγικότητα στη βιομηχανία τροφίμων περνά μέσα από την αυτοματοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Η βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται», δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας», χαρακτήρισε ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας πλέον τα τρόφιμα, κάτι που για την Ελλάδα, όπως τόνισε, αποτελεί τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία.

Στη συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως το πραγματικό στοίχημα είναι η παραγωγικότητα, σημειώνοντας πως «εκεί έχουμε δρόμο ακόμη και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη». Ο υπουργός χαρακτήρισε αναγκαία την επίτευξη περισσότερων συνεργειών στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, καθώς το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απαιτητικό.

«Θα δούμε ακόμη περισσότερες συνέργειες στο χώρο σας τα επόμενα χρόνια όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως τρόπο ενίσχυσης των δυνατοτήτων σας. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, όπως και οι εξαγωγές», συμπλήρωσε, για να δηλώσει εμφατικά πως «το ελληνικό τρόφιμο μπορεί να γίνει top παγκοσμίως».

Σήμερα η συζήτηση για την παραγωγικότητα στη βιομηχανία τροφίμων περνά μέσα από την αυτοματοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε επίσης.

«Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων μπορεί να είναι ανταγωνιστική, δική μας δέσμευση είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της χωρίς σταθερότητα», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.