Πρώην στέλεχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε ράβδους χρυσού αξίας $40 εκατ., στο σπίτι του βρέθηκαν $2 εκατ. σε μετρητά

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης συνελήφθη στις ΗΠΑ, αφού πράκτορες του FBI εντόπισαν εκατοντάδες ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Ντέιβιντ Ρας είχε υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα προς την αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να λάβει μεγάλες ποσότητες χρυσού και ξένου συναλλάγματος για «υπηρεσιακά έξοδα». Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Ρας κατείχε μέχρι πρόσφατα ανώτερη θέση στη CIA. Ο ίδιος συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση έως την ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, ενώ ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν επίσης περίπου 2 εκατ. δολάρια σε μετρητά, καθώς και 35 πολυτελή ρολόγια, σύμφωνα με το BBC.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι ο Ρας διέθετε άδεια πρόσβασης σε άκρως απόρρητες πληροφορίες και είχε εξουσιοδότηση χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές και τη στρατιωτική του υπηρεσία όταν υπέβαλε αίτηση για τη θέση του στην κυβέρνηση, ενώ φέρεται να λάμβανε παράνομα στρατιωτικές άδειες με αποδοχές χιλιάδων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ο Ρας εργαζόταν ως ανώτερο στέλεχος σε κυβερνητική υπηρεσία της Βιρτζίνια. Το FBI ανακοίνωσε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου έπειτα από παραπομπή της ίδιας της CIA.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026, ο Ρας υπέβαλε επανειλημμένα αιτήματα προς την αμερικανική κυβέρνηση για να αποκτήσει «σημαντικές ποσότητες ξένου συναλλάγματος και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού» για επαγγελματικούς σκοπούς, τα οποία τελικά έλαβε.

Κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου, η CIA φέρεται να μην κατάφερε να εντοπίσει ούτε τις ράβδους χρυσού ούτε μεγάλα ποσά από το ξένο συνάλλαγμα που είχαν δοθεί στον Ρας. Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι δεν βρέθηκε κανένα επίσημο αρχείο που να εξηγεί τι απέγιναν τα χρήματα και ο χρυσός που είχε λάβει για υπηρεσιακή χρήση.

Το FBI προχώρησε τελικά στην έκδοση εντάλματος έρευνας για την κατοικία του στη Βιρτζίνια στις 18 Μαΐου.

Κατά την επιχείρηση, οι πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, βάρους περίπου ενός κιλού η καθεμία. Με βάση τη σημερινή τιμή του χρυσού, η συνολική αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40 εκατ. δολάρια.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν διευκρινίζεται για ποιο λόγο ο Ρας διατηρούσε τον χρυσό και τα μετρητά στο σπίτι του.