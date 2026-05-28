Πτώση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κατέγραψαν πτώση την Πέμπτη (28/5), καθώς κλιμακώθηκαν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μετά από νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πιο αναλυτικά, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο MS NOW την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις με στόχο στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρείται ότι απειλούσε αμερικανικά στρατεύματα και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, το Κουβέιτ ενεργοποίησε την Πέμπτη την αεράμυνά του, ανταποκρινόμενο σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones», σύμφωνα με ανάρτηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην πλατφόρμα X.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το ιρανικό κράτος, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν από τη μεριά τους ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση μετά από αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, οι βασικοί ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν, ανακάμπτοντας ωστόσο από τις αρχικές τους απώλειες. Ειδικότερα, ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,44% στις 8,192.66 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,45% στις 64,718.50 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,81%.

Στην Αυστραλία τώρα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,43% στις 8,592.90 μονάδες.

Ο κινεζικός CSI 300 έχασε 0,55%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 1,38%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 24,960.50 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο Nifty 50 σημείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 23,907.15 μονάδες.