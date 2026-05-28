Πώς-οι-πλούσιοι-Αμερικανοί-«σώζουν»-τις-ευρωπαϊκές-αεροπορικές-εταιρείες

«Υπάρχουν μερικές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές που κάνουν το Παρίσι να φαίνεται εξαιρετικά ελκυστικό», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ, πέρυσι, πιθανώς αναφερόμενος στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Η εκπομπή, η οποία έκανε πρεμιέρα στα τέλη του 2020, μιλάει για την φαινομενικά ακόρεστη όρεξη των πλούσιων Αμερικανών μετά την πανδημία για φανταχτερά υπερατλαντικά ταξίδια – ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι δεν είναι τόσο ενθουσιώδεις για την αντίστροφη κατεύθυνση. Οι αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν Αμερικανούς ταξιδιώτες στην άλλη άκρη της θάλασσας – όπως η Air France-KLM, η ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG και η Deutsche Lufthansa – ελπίζουν ότι η τάση θα συνεχιστεί, δεδομένης μιας πιο αμφιλεγόμενης προοπτικής στην πατρίδα.

Οι εύποροι Αμερικανοί τα έχουν πάει ασυνήθιστα καλά τα τελευταία χρόνια. Παρά τις μερικές διακυμάνσεις, το δολάριο εξακολουθεί να είναι 10% ισχυρότερο έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια. Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ βρίσκονται σε άνοδο, με τη βοήθεια πρόσφατα του ζήλου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο δείκτης S&P 500 έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% την τελευταία πενταετία, ενώ ένας παγκόσμιος δείκτης αναφοράς MSCI μη αμερικανικών μετοχών έχει αυξηθεί λίγο πάνω από 30%. Περισσότερο από το ένα τρίτο του καθαρού προσωπικού πλούτου των ΗΠΑ διατηρείται σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με την UBS, πολύ υψηλότερα από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Αύξηση ταξιδίων προς την Ευρώπη πάνω από 20%

Αυτό ισοδυναμεί με πολλά χρήματα για να ξοδέψουν σε διακοπές στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και τη Λίμνη Κόμο. Τα διεθνή ταξίδια πολιτών των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 10% μεταξύ 2019 και 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Διοίκησης Εμπορίου, αλλά τα ταξίδια προς την Ευρώπη αυξήθηκαν πάνω από 20%. Οι αεροπορικές εταιρείες το έχουν παρατηρήσει. Οι αερομεταφορείς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ενισχύουν τις προσφορές τους σε premium πτήσεις. Η ζήτηση στην αγορά υψηλής ποιότητας αποδείχθηκε ανθεκτική μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ανακοίνωση των δασμών «Ημέρα Απελευθέρωσης» του 2025.

Ανησυχία για τις πτήσεις εντός Ευρώπης

Καθώς οι πτήσεις εντός Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο καλοκαίρι – δεδομένου του υψηλότερου κόστους καυσίμων, των νευρικών καταναλωτών και της αύξησης των προσφερόμενων θέσεων – οι αεροπορικές εταιρείες ελπίζουν ότι οι Αμερικανοί high rollers θα μπορέσουν να ανακάμψουν. Η περιορισμένη προσφορά στις υπερατλαντικές πτήσεις δίνει στις αεροπορικές εταιρείες δύναμη στις τιμές. Αν και οι πτήσεις προς ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Ιρλανδία αυξάνονται ταχύτερα, τα στοιχεία δρομολογίων από την εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium δείχνουν μια μικρή ετήσια μείωση στις διαθέσιμες θέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι. Ο εμπορικός διευθυντής της Delta Air Lines δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η υπερατλαντική αγορά φαινόταν «πολύ καλή», ενώ η Lufthansa ανέφερε ισχυρές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Μπορεί να υπάρχουν αντιξοότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το 34% των ερωτηθέντων στην έρευνα στις ΗΠΑ σκόπευαν να ταξιδέψουν στην περιοχή το 2026 – μειωμένο σε ετήσια βάση.

Μια άλλη έρευνα της UBS, που διεξήχθη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, έδειξε μια μικρή πτώση στο αμερικανικό ενδιαφέρον για ταξίδια αναψυχής μεγάλων αποστάσεων, με τους ερωτηθέντες να αναμένουν να πραγματοποιήσουν κατά μέσο όρο 1,3 πτήσεις τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 1,4 στην περσινή έρευνα. Οι ανησυχίες για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στο Ιράν, μπορεί να ενθαρρύνουν ορισμένους Αμερικανούς να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Ωστόσο, παρόμοιοι φόβοι έχουν αποδειχθεί λανθασμένοι στο παρελθόν. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 9% από την ημέρα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στον Κόλπο, πράγμα που σημαίνει ότι η ζωηρή διάθεση των πλούσιων Αμερικανών μπορεί να είναι υψηλή. Αυτό αποτελεί ούριο άνεμο για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

- Reuters