Σε-επίπεδα-ρεκόρ-οι-εισαγωγές-lng-από-τις-ΗΠΑ-στην-Ευρώπη

Σε επίπεδα ρεκόρ έχει επιστρέψει το παγκόσμιο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο Διεθνής Ομιλος Εισαγωγέων υγροποιημένου φυσικού αερίου (GIIGNL) κάνει λόγο για 428 εκατομμύρια μετρικούς τόνους –αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Ασία συνέχισε να είναι η μεγαλύτερη εισαγωγική περιοχή με 271 εκατ. τόνους , που αντιπροσωπεύουν το 63% της παγκόσμιας ζήτησης, αν και οι όγκοι μειώθηκαν κατά 4% κυρίως λόγω της συρρίκνωσης των κινεζικών εισαγωγών κατά 15%, λόγω των αυξημένων παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και της μεγαλύτερης εγχώριας παραγωγής.

Η Ευρώπη ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας, με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 29% αποτελώντας τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου LNG το 2025. Συνολικά 1.850 φορτία πλοίων έφτασαν στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση παρακολούθησης της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής ACER. Η ​​υψηλότερη ζήτηση οφείλεται επίσης στα χαμηλότερα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Αύξηση εισαγωγών

Η αύξηση των Ευρωπαϊκών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, οφείλεται κυρίως, στον τερματισμό των ροών, μέσω αγωγών, από τη Ρωσία και στα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης.

Ο Καναδάς συμφώνησε να εξάγει LNG στη Γερμανία, ενισχύοντας τις ενεργειακές του σχέσεις με την Ευρώπη, που αντιμετωπίζει μια επίμονη ενεργειακή κρίση, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ο Καναδάς σκοπεύει να συνάψει συμφωνία με τον γερμανικό όμιλο SEFE για την εξαγωγή ενός εκατομμυρίου τόνου LNG, ετησίως.

«Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά πλέον το έχει μειώσει σημαντικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί ενεργειακή κρίση που τροφοδότησε τον πληθωρισμό και ανάγκασε ορισμένα εργοστάσια να μειώσουν την παραγωγή ή να κλείσουν λόγω των εκτοξευόμενων τιμών ενέργειας», λένε Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις ανησυχίες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα μπορούσε να πληγεί για άλλη μια φορά από ενεργειακά σοκ, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Ο οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά και η γερμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να μειώσει στο μισό την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 -στο 0,5% του ΑΕΠ

ΗΠΑ, ο κορυφαίος εξαγωγέας LNG

Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική ανήλθαν συνολικά σε 176,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2025 (+12%) , εδραιώνοντας τη θέση της περιοχής ως του μεγαλύτερου προμηθευτή LNG στον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον η κορυφαία χώρα εξαγωγής LNG στον κόσμο, φτάνοντας τα 109 εκατομμύρια τόνους.

Πέρυσι, η ΕΕ εισήγαγε το 38% της κατανάλωσής της φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, με τη μορφή LNG. «Μέχρι το 2030, αυτή η εξάρτηση θα αυξηθεί στο 80%», σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (IEEFA).

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στις χώρες της ΕΕ, αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40% μεταξύ 2022 και 2025- από 3,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε 4,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

«Για τις ΗΠΑ, η Ευρώπη αντιπροσωπεύει πλέον το 68% των συνολικών εξαγωγών φυσικού αερίου. Σε ένα χρόνο, η ΕΕ πλήρωσε 28 δισεκατομμύρια ευρώ», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.