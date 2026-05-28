«Σε κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού ο ΣΥΡΙΖΑ»: Βολές Πολάκη κατά Φάμελλου με φόντο την ΕΛΑΣ
«24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα», γράφει
«Πυρά» κατά του Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
Συγκεκριμένα, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής κάνει λόγο για «απαξίωση και εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ» που πρέπει «να σταματήσει και να αναστραφεί».
«24 ώρες μετα την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ουτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν θα έπρεπε; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον; Τι συμβαίνει; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;», γράφει ο πρώην υπουργός.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr