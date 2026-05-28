Σταμάτη-(aegean):-Ο-κοινός-στόχος-υπερβαίνει-τις-διαφορές-μεταξύ-των-εργαζομένων

Στην ανάγκη διαρκούς επένδυσης των εταιρειών στους εργαζομένους τους, με φόντο τις ηλικιακές και άλλες διαφορές τους και με στόχο τη συνδυαστική εξέλιξη όλων, επικεντρώθηκε η Πέπη Σταμάτη, Chief People & Corporate Affairs Officer της Aegean, σε συζήτηση που διεξήχθη, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Στην αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Σταμάτη επισήμανε ότι η ηγεσία στη σύγχρονη εποχή μεταβάλλεται ουσιαστικά, καθώς οι οργανισμοί καλούνται να ενώσουν ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και προσδοκίες. Όπως σημείωσε, αυτό αποτυπώνεται έντονα στην Aegean, όπου τέσσερις γενιές συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στα 27 έτη λειτουργίας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ίδια, η ηγεσία δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους, καθώς οι νεότεροι εργαζόμενοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη, ενώ οι μεγαλύτεροι στη σταθερότητα και στη μεταφορά γνώσης. Όπως ανέφερε, η βασική πρόκληση σήμερα είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που φέρνει ο καθένας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας, η κυρία Σταμάτη ανέφερε το project έναρξης των πτήσεων της Aegean Airlines προς την Ινδία τον Φεβρουάριο του 2027, στο οποίο συνεργάζονται πολλές ομάδες με κοινό στόχο, με έναν συνδυασμό ευαισθησίας, ενσυναίσθησης και coaching mindset.

Αναφορικά με τα σημεία τριβής μεταξύ διαφορετικών γενεών, η κυρία Σταμάτη, σημείωσε ότι οι βασικές δυσκολίες εντοπίζονται στους τρόπους επικοινωνίας, καθώς υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η γεφύρωση αυτών των διαφορών και η αποτελεσματική συνεργασία όλων. Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι μέρος της ευθύνης των ηγετών είναι η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων που στελεχώνονται από διαφορετικές ηλικίες. «Ο κοινός στόχος φέρνει κοντά τους εργαζομένους και είναι πιο σημαντικός από οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσά τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ίδια μίλησε για τις δυνατότητες ανάπτυξης των εργαζομένων μέσα στην Aegean, επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποί μας είναι και θα είναι πάντα στο επίκεντρο. Η φιλοσοφία αυτή μάς επέτρεψε να εξελιχθούμε μέσα στα χρόνια και η απάντηση δεν είναι η αλλαγή ταυτότητας, αλλά η εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι βιώνουν την καθημερινότητά τους μέσα στον οργανισμό». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στην Aegean δίνονται ευκαιρίες εσωτερικής ανέλιξης και καλλιεργείται συστηματικά η κουλτούρα του ανήκειν.