Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» και η αμυντική καινοτομία

Συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη (28 Μαΐου 2026), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, κατ’ αρχάς, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 48.950.000 ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ», για το οποίο υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον κ. Δένδια και τον κ. Θεοδωρικάκο στις 24 Μαρτίου 2025, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030».

Μέσω του Προγράμματος συλλέγονται δεδομένα από όλους τους αισθητήρες των αρμόδιων κρατικών φορέων (ραντάρ, εναέρια και επίγεια μέσα, UAVs, παρατηρητήρια, ηλεκτρονικά μέσα), τα οποία μετά την κατηγοριοποίηση, την προτεραιοποίηση και την επεξεργασία τους, με τη χρήση και Τεχνητής Νοημοσύνης, διαβιβάζονται στον κατάλληλο φορέα, διευκολύνοντας τη λήψη απόφασης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό, πληροφορίες από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό Σώμα συγκεντρώνονται και αξιολογούνται συνδυαστικά, ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα η διαχείριση περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας.

Πέραν της αντιμετώπισης στρατιωτικών απειλών, το πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών – όπως η δράση παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών – καθώς και στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου, για την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της χώρας.

Τέλος, συζητήθηκε η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Ανάπτυξης σε θέματα Αμυντικής Καινοτομίας, όπου ανοίγονται νέες σημαντικές προοπτικές.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.