Τα-6-σημεία-sos-στις-δηλώσεις-για-αναδρομικά-του-2024:-Τι-πρέπει-να-προσέξουν-μισθωτοί-και-συνταξιούχοι

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2025 και αφορούν το φορολογικό έτος 2024, έχουν πλέον χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή για τη δήλωση αναδρομικών του έτους 2024 στην ψηφιακή πύλη myAADE, στο σύστημα TAXISnet, οπότε όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναδρομικά.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, θα καταβάλουν μόνο τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα εισπραχθέντα αναδρομικά, χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής. Οι φόροι που θα πληρώσουν, θα υπολογιστούν με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος που ίσχυε το φορολογικό έτος 2024, στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά, αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Γενικά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν το 2025 αναδρομικά ποσά αποδοχών που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα έτη 2015-2024, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα έξι σημεία:

1. Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις ή συντάξεις που καταβλήθηκαν ως αναδρομικά ποσά το 2025 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

Με συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν πρέπει να δηλωθούν και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2025 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο ή υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.ά.).

2. Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε. Π.χ., για το φορολογικό έτος 2017 πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα στον φορολογούμενο να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει κάποιον άλλον κωδικό. Αφού, λοιπόν, εμφανιστούν οι κωδικοί προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αμέσως μετά την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

3. Η πλατφόρμα για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά ποσά του έτους 2024 και τα οποία καταβλήθηκαν εντός του 2025, τέθηκε σε λειτουργία στην ψηφιακή πύλη myAADE (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr).

4. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν το 2025 αναδρομικά αποδοχών για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2015-2024 και θα τα δηλώσουν υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ρυθμίσουν σε δύο έως και 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις τις οφειλές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις. Η τμηματική καταβολή των οφειλών αυτών μπορεί να γίνει με βάση την πάγια ρύθμιση του νόμου 4152/2013.

5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

6. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Επίσης, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και δεν υπολογίζονται τόκοι και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.