Τράπεζες:-Ανεβάζουν-ταχύτητα-στη-διαχείριση-περιουσίας-με-κεφάλαια-πελατών-72-δισ.-ευρώ

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει ο τομέας του asset και wealth management για τις τράπεζες, ως νέα πηγή εσόδων προμηθειών για τις ίδιες, αλλά και επενδυτική διέξοδο των πελατών τους σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συνδυάζοντας ανθρώπινη συμβουλευτική εμπειρία με ψηφιακά εργαλεία υψηλής ακρίβειας, ώστε κάθε πελάτης να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες, εξατομικευμένες λύσεις, οι τράπεζες είναι σε θέση να προσφέρουν παλέτα επενδυτικών επιλογών αναλόγως των αναγκών και του προφίλ κινδύνου που θέλει να αναλάβει ο πελάτης, αυξάνοντας τις αποδόσεις του μέσω ενεργητικής διαχείρισης.

Ενισχύοντας την δυναμική των επιλογών για τον πελάτη και προσβλέποντας στα έσοδα από προμήθειες διαχείρισης σε έναν τομέα που έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε εξαγορές εταιρειών asset management και αναζητούν συνεχώς νέες ευκαιρίες.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών αλλά και των δύο μικρότερων που αποτελούν τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, ανέρχονταν συνολικά σε 72 δις. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2026.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση συμβάδισε με την αύξηση των καταθέσεων που για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες και τις δύο μικρότερες που αποτελούν τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, ανήλθαν σε 237 δις. ευρώ.

Στόχος τα 50 δις. μεσοπρόθεσμα για τη Eurobank

Η Eurobank παρουσίασε αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 26% σε ετήσια βάση, στα 10,2 δις ευρώ το α΄ τρίμηνο, με καθαρή εισροή 0,5 δις. στο τρίμηνο.

Από τα 10,2 δις., τα 6,8 δις. ευρώ αφορούν σε αμοιβαία κεφάλαια της τράπεζας, το 1,6 δις. είναι τοποθετημένα σε αμοιβαία τρίτων, ενώ 1,9 δις. είναι discretionary κεφάλαια υπό διαχείριση, τα οποία διαχειρίζονται επαγγελματίες επενδυτές (π.χ. διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή χρηματιστές) με πλήρη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης για λογαριασμό του πελάτη.

Η Τράπεζα αύξησε επίσης σε ετήσια βάση κατά 6% τα κεφάλαια των πελατών private banking, στα 14,1 δις. ευρώ, εκ των οποίων 4,7 δις. στην Ελλάδα, 4,3 δις. στην Κύπρο και 5,1 δις. στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το Λουξεμβούργο, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της μία ενιαία εμπειρία διαχείρισης πλούτου, συνδυάζοντας την επαγγελματική διαχείριση με την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Η Τράπεζα δημιούργησε στο Λουξεμβούργο μία Private Bank υπό την ομπρέλα της οποίας έχουν ενταχθεί τα branches Λουξεμβούργου, Αθήνας, Λευκωσίας, Σόφιας και Λονδίνου, έχοντας ως στόχο να ενισχύσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών της άνω των 32 δις. ευρώ το 2028 και άνω των 50 δις. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

H σημασία της Alpha Trust για την Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι στο α΄ τρίμηνο τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών της συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σημειώνοντας αύξηση κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση και 37,6% σε ετήσια βάση.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών της Τράπεζας ανέρχονται σε 26,6 δις. ευρώ, ενώ η δυναμική της στο wealth management θα ενισχυθεί περαιτέρω με την εξαγορά του 69,61% της Alpha Trust που θα ολοκληρωθεί φέτος.

Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει χαρακτηρίσει την εξαγορά στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου Alpha Bank στη διαχείριση περιουσίας, με τα οφέλη που προκύπτουν από τη συναλλαγή να είναι πολλαπλά τόσο για το wealth όσο και για το asset management της Τράπεζας.

Πρώτον, διευρύνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει την προσφορά προϊόντων της, επεκτείνοντας το φάσμα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων καθώς και των υπεράκτιων (offshore) δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών ιδιωτικής τραπεζικής (private banking).

Η Alpha Trust διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ, διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης, διευρυμένες δυνατότητες σε αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, και κυρίως υψηλού επιπέδου ομάδα με εξειδίκευση στο private banking και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

H Εθνική και η Πειραιώς

Η Εθνική Τράπεζα είχε ετήσια αύξηση 26% στα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών λιανικής, τα οποία ανήλθαν σε 9,6 δις. ευρώ το α΄ τρίμηνο, ενώ κατά 18%, στα 9,5 δις. ευρώ, αυξήθηκαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια θεσμικών πελατών.

Εντυπωσιακή ήταν στο α΄ τρίμηνο η αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια, κατά +0,7 ποσοστιαίας μονάδας από την αρχή του έτους και +7,0 π.μ. από το τέλος του 2023.

Για την Τράπεζα Πειραιώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 14,7 δις. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου.

Optima bank και CrediaBank

Ισχυρή αύξηση κεφαλαίων πελατών υπό διαχείριση κατά 1,25 δις. σε ετήσια βάση (+29%), στα 5,6 δις. το α΄ τρίμηνο, παρουσίασε η Optima bank, με αύξηση 53% στις εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια.

Η Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του α΄ εξαμήνου την απόκτηση τουλάχιστον του 67% της Euroxx που θα ενισχύσει το ήδη ισχυρό τμήμα των επενδυτικών υπηρεσιών, με στόχο τις premium υπηρεσίες σε πελάτες με υψηλά εισοδήματα, που ενδιαφέρουν την τράπεζα.

Η συναλλαγή που θα ενδυναμώσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Optima σε brokerage, asset management και investment banking θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες για την Τράπεζα κατά 10%.

Όσο για την CrediaBank αύξησε τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στα 803 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, με ετήσια αύξηση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 14%.

Η CrediaBank ολοκληρώνει την απόκτηση της Pantelakis Χρηματιστηριακής (εξαγορά του 70% και option για απόκτηση του επιπλέον 30% εντός τριετίας), θα αξιοποιήσει το πελατολόγιο της HSBC Malta για επέκταση στο asset management, ενώ εξετάζει και περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες στο wealth management.