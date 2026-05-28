Τραμπ-για-Ιράν:-«Δεν-είμαστε-ακόμη-ικανοποιημένοι-με-τη-συμφωνία,-το-Στενό-του-Ορμούζ-θα-είναι-ανοιχτό-για-όλους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με τους όρους της συμφωνίας που διαπραγματεύονται με το Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να επαναλάβει στρατιωτικά πλήγματα εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, εν μέσω πληροφοριών από ιρανικά κρατικά μέσα για προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης.

«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «διαπραγματεύονται με τις τελευταίες τους δυνάμεις».

«Ξεκινούν να μας δίνουν τα πράγματα που πρέπει να μας δώσουν — και αν το κάνουν, αυτό είναι υπέροχο, και αν δεν το κάνουν, τότε ο άντρας στα αριστερά μου θα τους τελειώσει», τόνισε δείχνοντας τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

.@POTUS on Iran: “They’re starting to give us the things that they have to give us — and if they do, that’s great, and if they won’t, then the man on my left is going to finish them off.” pic.twitter.com/MzouOlXy2E — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η αμερικανική πλευρά δεν είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί που θέλουμε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε θα χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

.@POTUS on Iran: “They want very much to make a deal. So far, they haven’t gotten there. We’re not satisfied with it, but we will be — either that or we’ll have to just finish the job… They’re negotiating on fumes, but we’ll see what happens.” pic.twitter.com/eZDKq4RLHO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει «κάποια πρόοδος και ενδιαφέρον» στις διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

.@SecRubio: “Diplomacy is always the first option and we continue to work on that… Iran, and these people in charge of Iran, can never have a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon — and they most certainly will not have one as long as you’re President.” pic.twitter.com/T06ej3gzXK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Το προσχέδιο συμφωνίας που διέψευσε ο Λευκός Οίκος

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μετά από δημοσίευμα της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση προκαταρκτικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν θα αποκαθιστούσε μέσα σε έναν μήνα τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα.

Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμη ότι η διαχείριση και η δρομολόγηση των πλοίων θα γινόταν από κοινού από το Ιράν και το Ομάν.

Ωστόσο, το προσχέδιο δεν περιλάμβανε αναφορά σε εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ή παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «πλήρη κατασκευή».

«Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό για όλους»

Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν όρους που θα έδιναν έλεγχο του Στενού του Ορμούζ στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «κανείς» δεν θα το ελέγχει.

«Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό για όλους και οι ΗΠΑ θα το επιβλέπουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων.

.@POTUS: “The Strait has gotta be open to everybody. It’s international waters… [Iran] would like to control it; nobody’s going to control it. It’s international waters.” pic.twitter.com/erNbdFhYuO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να συνδεθεί με διεύρυνση των Συμφωνίες του Αβραάμ, που αποσκοπούν στην εξομάλυνση των σχέσεων αραβικών χωρών με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε επίσης πληροφορίες ότι εξετάζεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης ή μεταφορά ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου σε Ρωσία και Κίνα.

Οι συγκρούσεις και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, πυροδοτώντας νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, ενώ προχώρησε ουσιαστικά σε κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Εκεχειρία συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου και σε γενικές γραμμές τηρείται, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παρέμεναν στάσιμες τις τελευταίες εβδομάδες.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων και σκαφών που – όπως υποστήριξαν – επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αυτοάμυνα» με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων, ενώ η Τεχεράνη έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Νέες εντάσεις σε Λίβανο και Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, ότι πλοία «εχθρικών χωρών» δεν επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν χαλάρωσε εν μέρει το blackout στο διαδίκτυο που διαρκούσε σχεδόν 90 ημέρες, επιβάλλοντας ωστόσο νέους περιορισμούς σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και εφαρμογών, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινά πλήγματα την Τρίτη προκάλεσαν τον θάνατο 31 ανθρώπων, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά. Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο ένα αεροπορικό πλήγμα στην Τύρο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.