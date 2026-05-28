Υδρογονάνθρακες: Νέο βήμα για τις έρευνες στην Ελλάδα – Η Chevron μπαίνει στο Block 10

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση «Περιοχή 10» (Block 10), στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Chevron και η HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση, καθώς και αίτημα προς την ΕΔΕΥΕΠ για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (operator) από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron.

Η νέα σύνθεση της κοινοπραξίας

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% από τη Chevron, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Σήμερα η ελληνική εταιρεία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Chevron θα αναλάβει και επίσημα τον ρόλο του operator στην περιοχή.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία.

Στο επίκεντρο η πιθανή γεώτρηση

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της πρώτης και δεύτερης ερευνητικής φάσης του βασικού σταδίου έρευνας.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την απόφαση για είσοδο στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση, που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εξερευνητικής γεώτρησης.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει αίτημα για παράταση 18 μηνών της δεύτερης ερευνητικής φάσης, ώστε η νέα κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα από τις σεισμικές έρευνες 2D και 3D, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από γειτονικές περιοχές παραχώρησης.

Όπως σημειώνεται, οι αποφάσεις των ενεργειακών εταιρειών λαμβάνονται με γνώμονα τη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και τη στρατηγική αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με έμφαση στις τεχνικές απαιτήσεις, αλλά και στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας για τις υπεράκτιες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης με το ελληνικό Δημόσιο για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό βήμα για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων».

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη HELLENiQ ENERGY επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα «ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».