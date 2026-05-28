Υποχωρούν-οι-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη (28/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe υποχωρεί 0,42% στις 625.72 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να καταγράφουν αντίστοιχη πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,28% στις 25,146.50 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,91% στις 10,409.45 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC καταγράφει πτώση 0,32% στις 8,181.24 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει υποχώρηση 0,35% στις 18,316.50 μονάδες, ενώ οριακή πτώση καταγράφει και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,03% στις 49,564.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν την πτωτική πορεία των αγορών Ασίας-Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο και ότι «θα δοθεί κάθε ευκαιρία για να πετύχουν», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ προτιμούν τη διπλωματική οδό.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ελέγχει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Παρότι δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα από την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ – επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης – ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το δημοσίευμα σχετικά με το υποτιθέμενο μνημόνιο κατανόησης είναι «εντελώς κατασκευασμένο».

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το MS Now την Τετάρτη (27/5). Οι ενέργειες αυτές ήταν «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εκεχειρίας», δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις εξελίξεις αυτές.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι την Πέμπτη δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας περιλαμβάνονται δείκτες επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη.